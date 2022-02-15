「香港监察」发动支持新闻自由 网页疑即被港警移除 罗杰斯斥重击网络自由

正当英国人权组织「香港监察」（Hong Kong Watch）呼吁各国支持香港新闻自由、为有被捕风险的香港记者签发紧急签证之际，其网站似被香港警方要求删除，以致港人不能透过大部分网络供货商登陆该网站，情况与「香港编年史」网站去年初被封锁时雷同。香港监察行政总裁罗杰斯（Benedict Rogers）认为，事件是对香港网络自由的严重打击，令人忧虑中国在香港建立网络防火墙，窒碍科技公司在港发展。

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香港监察昨(14日)在社交平台发布消息，指有网民无法透过电讯盈科、中国移动、香港宽频和网上行等网络供货商浏览香港监察的网站，根据互联网专家张拿敦(Nathan Hammond)的帖文，香港监察的网站已被移除，经测试，情况与香港第一个被移除的网站「香港编年史」模式相符，他有把握地估计，有关网络供应商是在警方要求下，把香港监察从域名系统中删除。

本台记者今早曾尝试进入香港监察的网站，但显示「无法连上」，而该组织的推特和脸书等社交平台账号，则仍可浏览。本台亦向警方查问，至截稿时未有回复。

香港编年史去年1月被封锁后，香港宽频曾向传媒承认，是按照《港区国安法》要求，停止联机至香港编年史网页；其后有消息透露，这是香港警方首次引用国安法提出封锁网站的要求。自此之后，台湾的促进转型正义委员会、英国的香港约章2021等网站在过去几个月亦被类似手法移除，至今仍未能从香港进入该等网站。不过，「六四记忆·人权博物馆」的网站被封不足一天后，港人又可登陆。

身兼英国保守党人权委员会副主席的香港监察行政总裁罗杰斯表示，事件若非涉及技术故障，而是香港市民因为《港区国安法》而无法浏览其网站，那便是对网络自由的严重打击。他解释，作为金融中心，香港的未来取决于信息的自由流通，若不时有网站被移除，大家会担心中国可能开始将其网络防火墙引入香港，长此以往，将对西方科技公司在香港持续发展造成严重后果。

吁各国给受压记者发签证 成功争取英国修订BNO助港青移英

作为关注香港人权自由的非政府组织，香港监察不时批评香港时政，并发起计划协助港人，最新是在昨日开展一项支持香港新闻工作者的全球新闻自由运动。香港监察指出，自香港国安法生效后，当地的新闻自由不断被打压，在过去六个月，已有18名记者被捕，并有三间传媒机构被迫关闭。

为此，该组织发起运动，呼吁各国立法者关注因报道新闻而「被犯罪」的香港新闻工作者，促请港府释放因此被羁押的前《苹果日报》和《立场新闻》记者；另外，该组织又呼吁志同道合的政府为因新闻自由而面临被捕风险的记者签发紧急旅行证件和签证，甚至考虑采取惩罚措施，包括实施有针对性的马格尼茨基制裁，迫使港府重新承诺遵守保障新闻自由的《基本法》。

运动公告在其脸书上载数小时后，香港监察在脸书发有网站被香港网络供货商被移除的消息。

另外，在香港监察推动下，英国政府昨日终于松口，表示有意修订英国国民(海外)(简称BNO)签证政策，方便香港主权移交后出生，但父母持有BNO护照的年轻港人受惠于新的BNO签证计划，让他们留英五年后申请移民。