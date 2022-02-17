香港单日突破万人染疫或初确、10人死亡 医院超负荷 议员称沦第三世界

香港武汉肺炎疫情仍在扩大，昨(16日)单日新增4285宗确诊个案，较之前一日倍增；初步阳性个案更多达7000宗，有十人染疫死亡，三个数字都是香港爆发疫情以来最高。两间电台今早更引述消息指，今天的染疫人数有约5000人，即再创新高。患者急升，导致至少七间公立医院的病房入住率爆满，有至少两间医院需把等候隔离服务的病人置于院外空地的流动病床和帐篷内，有人等候两天仍未能入院。议员叶刘淑仪形容，香港疫情已沦为第三世界。

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根据医院管理局过往公布的数字，香港有七千余张隔离病床，但据报现时等候入院的人已经超过1.2万人，不过，医管局总行政经理何婉霞昨在记者会上没有证实有关数字，只是说，「数以千计人等待送院」。

医院管理局今早则公布数据，指公立医院的内科住院病床的使用率平均为95%，而新界的沙田韦尔斯医院、玛嘉烈医院、将军澳医院、天水围医院及屯门医院；九龙的联合医院和明爱医院的病房使用率均已均已爆满或超出100%使用率的水平，而威院的使用率更高达108%。儿科病床方面，整体使用率为77%，其中，东区医院的使用率达到119%；屯门医院亦达101%。

在医院爆满的情况下，明爱医院和博爱医院在日前已开始在院外设立帐篷作分流区，以便安排病人入院，但有些病床未能保持1.5米的防疫距离，有引起交叉感染之虞；另一些人则需坐着等通宵，有人表示，已「瞓街」两晚仍未获安排入院。香港近日天气转冷，今晨便只有摄氏12度，本周有机会再跌至9度，届时未知等候入院者能否已转入病房。

面对疫情造成的人命伤亡，行政会议成员兼立法会议员叶刘淑仪今早在电台节目表示心酸，形容「香港变了第三世界」，促请港府以「更强的手段去中止它(疫情)，否则香港会沦亡」，尤其是今年7月的回归25周年快到，呼吁港府积极考虑全民检测。

另一方面，香港现时累积约2万宗确诊个案，但医管局前行政总裁梁栢贤在其社交平台警告，未来一周累积个案可能超逾10万宗，医疗系统将崩溃，建议尽快分层次安排病人家居隔离或送隔离营，例如轻症或无症状感染者，如果同住家人已完成接种疫苗、家居环境许可，便可进行家居隔离。

不过，对于被一些建制派指为「质病毒共存」的家居隔离是否已胎死腹中，医管局的何婉霞没有正面响应，只是说，整体会配合政府防疫策略。而呼吸系统专科医生梁子超则认为，由于香港人口密集且居于多层楼宇，难凭家居隔离阻截传播，必须同时增加隔离设施分隔患者，否则仍会出现交叉感染。

根据卫生署数字，截至昨日，香港累计19881人确诊，4654人住院，16人危殆，227人死亡，当中22人是第五波染疫离世人数，而10人更是昨天新增的，包括前晚去世的3岁女童和100岁女病人，新增死者中，大部分为70岁以上长者，亦没有接种疫苗，何婉霞呼吁市民打针以减低感染后的重症及死亡率。