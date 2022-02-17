香港單日突破萬人染疫或初確、10人死亡 醫院超負荷 議員稱淪第三世界

香港武漢肺炎疫情仍在擴大，昨(16日)單日新增4285宗確診個案，較之前一日倍增；初步陽性個案更多達7000宗，有十人染疫死亡，三個數字都是香港爆發疫情以來最高。兩間電台今早更引述消息指，今天的染疫人數有約5000人，即再創新高。患者急升，導致至少七間公立醫院的病房入住率爆滿，有至少兩間醫院需把等候隔離服務的病人置於院外空地的流動病床和帳篷內，有人等候兩天仍未能入院。議員葉劉淑儀形容，香港疫情已淪為第三世界。

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根據醫院管理局過往公布的數字，香港有七千餘張隔離病床，但據報現時等候入院的人已經超過1.2萬人，不過，醫管局總行政經理何婉霞昨在記者會上沒有證實有關數字，只是說，「數以千計人等待送院」。

醫院管理局今早則公布數據，指公立醫院的內科住院病床的使用率平均為95%，而新界的沙田韋爾斯醫院、瑪嘉烈醫院、將軍澳醫院、天水圍醫院及屯門醫院；九龍的聯合醫院和明愛醫院的病房使用率均已均已爆滿或超出100%使用率的水平，而威院的使用率更高達108%。兒科病床方面，整體使用率為77%，其中，東區醫院的使用率達到119%；屯門醫院亦達101%。

在醫院爆滿的情況下，明愛醫院和博愛醫院在日前已開始在院外設立帳篷作分流區，以便安排病人入院，但有些病床未能保持1.5米的防疫距離，有引起交叉感染之虞；另一些人則需坐着等通宵，有人表示，已「瞓街」兩晚仍未獲安排入院。香港近日天氣轉冷，今晨便只有攝氏12度，本周有機會再跌至9度，屆時未知等候入院者能否已轉入病房。

面對疫情造成的人命傷亡，行政會議成員兼立法會議員葉劉淑儀今早在電台節目表示心酸，形容「香港變了第三世界」，促請港府以「更強的手段去中止它(疫情)，否則香港會淪亡」，尤其是今年7月的回歸25周年快到，呼籲港府積極考慮全民檢測。

另一方面，香港現時累積約2萬宗確診個案，但醫管局前行政總裁梁栢賢在其社交平台警告，未來一周累積個案可能超逾10萬宗，醫療系統將崩潰，建議儘快分層次安排病人家居隔離或送隔離營，例如輕症或無癥狀感染者，如果同住家人已完成接種疫苗、家居環境許可，便可進行家居隔離。

不過，對於被一些建制派指為「質病毒共存」的家居隔離是否已胎死腹中，醫管局的何婉霞沒有正面響應，只是說，整體會配合政府防疫策略。而呼吸系統專科醫生梁子超則認為，由於香港人口密集且居於多層樓宇，難憑家居隔離阻截傳播，必須同時增加隔離設施分隔患者，否則仍會出現交叉感染。

根據衛生署數字，截至昨日，香港累計19881人確診，4654人住院，16人危殆，227人死亡，當中22人是第五波染疫離世人數，而10人更是昨天新增的，包括前晚去世的3歲女童和100歲女病人，新增死者中，大部分為70歲以上長者，亦沒有接種疫苗，何婉霞呼籲市民打針以減低感染後的重症及死亡率。