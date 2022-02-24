港府用权力宽广的紧急例豁免大陆抗疫措施及人员入港

香港/新冠病毒

为获得中国内地物资和人力援助香港抗击疫情，港府公布，即日起，引用紧急条例，豁免推行北京的中央政府为支持香港的防疫抗疫措施，包括筹建医院及隔离设施等。这是香港主权移交中国以来，港府第二次引用紧急条例制订法规，但范围远较首次引用紧急法制定的《禁止蒙面规例》范围更广，港府第二把手藉新规例获得的豁免权十分广泛，甚至中国医疗人员在港治疗病人亦可获豁免注册，而新例亦无订明终止期限。

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中国的方舱医院和医护人员现时不能直接引入香港，须符合本地法例规定，而其他法例亦有分隔香港与中国入地及其他地区的作用，故当港府拟推全民检测时，已有议员质疑，有关港人的人体细胞若送往中国内地的深圳检测，将涉及法律问题，亦会引起港人反弹；但行政长官林郑月娥上周宣布考虑全民检测时已表明，会事急从权。

港府今(24日)早公布，香港疫情十分危急，预见新增个案将继续以几何级数上升，「已超出特区政府的疫情防控能力范围」，本地的「医疗系统、人力资源、抗疫设备及物资等」很快将不足应付，属于《紧急情况规例条例》下的紧急及危害公众安全的情况，故此行政长官会同行政会议昨日已根据紧急条例通过订立《紧急情况（豁免法定规定）（2019冠状病毒病）规例》，以容许港府豁免某些人士或项目的相关许可、注册及申请等法定要求，以便港府在有需要时更灵活迅速地善用中国内地的支持及资源，全速开展防疫抗疫项目，以期在短时间内控制第五波疫情。

新豁免规例赋权作为港府第二把手的政务司司长可为预防、抵御、阻延或以其他方式控制指明疾病的传播，或治疗感染指明疾病的病人，以书面方式批出豁免，容许人士或项目无须符合成文法则的若干规定（包括牌照、权限、批准、豁免、许可证、注册、标准或规格的规定）。

有关消息惹起市民忧虑，部分社交平台群组已在质疑，中国医护在港提供服务，若布病人因而死亡，如何追责和追讨赔偿？另有人针对大陆医护不时传出收红包才提供服务的陋习、不无嘲讽地说，「大家准备好红包未？」

港府对上一次引用紧急条例以订定新的法规，是在2019年反对修订逃犯条例运动期间推出的《禁止蒙面规例》，警方可据此拘捕在公众地方佩戴口罩的市民。及至武汉肺炎于2020年1月由中国内地蔓延到港，当时的民间人权阵线曾呼吁港府在疫情下撤回禁蒙面法，以便市民戴口罩抗疫，但港府未为所动。到了同年4月，上诉庭裁定，反蒙面法只可在「非法集结」及「未经批准集结」的情况下生效。港府其后在8月立例，强制市民在公众地方佩戴口罩，被指两条规例同时执行或会构成自相矛盾。