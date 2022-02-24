港府用權力寬廣的緊急例豁免大陸抗疫措施及人員入港

香港/新冠病毒

為獲得中國內地物資和人力援助香港抗擊疫情，港府公布，即日起，引用緊急條例，豁免推行北京的中央政府為支持香港的防疫抗疫措施，包括籌建醫院及隔離設施等。這是香港主權移交中國以來，港府第二次引用緊急條例制訂法規，但範圍遠較首次引用緊急法制定的《禁止蒙面規例》範圍更廣，港府第二把手藉新規例獲得的豁免權十分廣泛，甚至中國醫療人員在港治療病人亦可獲豁免註冊，而新例亦無訂明終止期限。

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中國的方艙醫院和醫護人員現時不能直接引入香港，須符合本地法例規定，而其他法例亦有分隔香港與中國入地及其他地區的作用，故當港府擬推全民檢測時，已有議員質疑，有關港人的人體細胞若送往中國內地的深圳檢測，將涉及法律問題，亦會引起港人反彈；但行政長官林鄭月娥上周宣布考慮全民檢測時已表明，會事急從權。

港府今(24日)早公布，香港疫情十分危急，預見新增個案將繼續以幾何級數上升，「已超出特區政府的疫情防控能力範圍」，本地的「醫療系統、人力資源、抗疫設備及物資等」很快將不足應付，屬於《緊急情況規例條例》下的緊急及危害公眾安全的情況，故此行政長官會同行政會議昨日已根據緊急條例通過訂立《緊急情況（豁免法定規定）（2019冠狀病毒病）規例》，以容許港府豁免某些人士或項目的相關許可、註冊及申請等法定要求，以便港府在有需要時更靈活迅速地善用中國內地的支持及資源，全速開展防疫抗疫項目，以期在短時間內控制第五波疫情。

新豁免規例賦權作為港府第二把手的政務司司長可為預防、抵禦、阻延或以其他方式控制指明疾病的傳播，或治療感染指明疾病的病人，以書面方式批出豁免，容許人士或項目無須符合成文法則的若干規定（包括牌照、權限、批准、豁免、許可證、註冊、標準或規格的規定）。

有關消息惹起市民憂慮，部分社交平台群組已在質疑，中國醫護在港提供服務，若布病人因而死亡，如何追責和追討賠償？另有人針對大陸醫護不時傳出收紅包才提供服務的陋習、不無嘲諷地說，「大家準備好紅包未？」

港府對上一次引用緊急條例以訂定新的法規，是在2019年反對修訂逃犯條例運動期間推出的《禁止蒙面規例》，警方可據此拘捕在公眾地方佩戴口罩的市民。及至武漢肺炎於2020年1月由中國內地蔓延到港，當時的民間人權陣線曾呼籲港府在疫情下撤回禁蒙面法，以便市民戴口罩抗疫，但港府未為所動。到了同年4月，上訴庭裁定，反蒙面法只可在「非法集結」及「未經批准集結」的情況下生效。港府其後在8月立例，強制市民在公眾地方佩戴口罩，被指兩條規例同時執行或會構成自相矛盾。