台湾关切布林肯反对台独说法AIT回应对台政策无变化

台湾/美国/中国

美国国务卿布林肯日前与中国外交部长王毅通话，根据新华社报导，布林肯对王毅说，「美方反对台独」，这与过去美国政府「不支持台独」的立场明显不同。美国在台协会(AIT)23日指出，美国对台政策没有变化，美国对台湾的支持坚若盘石，致力于台海和平与稳定，并再度敦促北京停止对台施压。

广告 继续浏览后续

布林肯21日与王毅通话，谈论北韩议题及乌克兰局势。布林肯表示需要维护乌克兰主权，王毅则呼吁各方克制，透过谈判缓和事态。

两人通话后，美国国务院发布的摘要非常简短，只有一句「布林肯强调需要维护乌克兰主权和领土的完整」。

新华社则报导，布林肯说，正如拜登总统多次表示，美国不寻求搞新冷战、不寻求改变中国体制、「反对台独」、无意与中方冲突对抗。

众所周知，「反对台独」向来为中方立场，美国对此一贯表达「不支持台独」；如果布林肯真说出「反对台独」，将是拜登政府在这个议题上首次附和中方立场，因此在台湾受到高度关切。

对此美国国务院答复台湾媒体询问时，只响应说「不评论私下的外交对话」。

美国在台协会一名发言人23日透过声明表示，美国对台政策没有变化；美国对台湾的支持坚若盘石。

在台协会指出，美方信守基于台湾关系法、美中三公报、六项保证的「一中政策」，也将遵守法案给予的承诺，持续支持台湾的自我防卫，并将持续反对任何片面改变现状的行为。

美国国务院和中国大陆外交部的正式声明中，则只提到美中外长讨论北韩与乌克兰议题。

去年11月16日中国国家主席习近平与美国总统拜登视讯会晤，当时新华社报导，拜登表示美国政府致力于奉行长期一贯的一个中国政策，「不支持台独」。不过，美方当时的声明，同样没有提到这段话。