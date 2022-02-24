香港库房转亏为盈 下年度料有563亿财赤 储备跌穿9000亿

香港/财政

習近平(圖右)在中南海接見述職的林鄭月娥，未見支持她連任的信息。(央視畫面截圖)

面对疫情冲击，港府预算截至本年3月底的本财政年度有1016亿港元(下同，折合约115亿欧元)赤字，但最新估计却是出现189亿元盈余，出现过去四年来最大差误；而在为期五年的中期经济增长年均3%的估算下，财政司司长陈茂波推翻去年的中期预算均会出现财赤的评估，预期在未来五年中，只有2022/23的财政年度会出现563亿元财赤，余下四个财政年度都会是盈余预算，数额由304亿元至652亿元不等。

广告 继续浏览后续

财政司长陈茂波昨(23日)在记者会上解释本财政年度预算案出现1205亿元误差时指出，主因是地产商补地价及利得税等收入较预期高，而港府开支又因疫情致个别服务无法推出而减少，他又说，本年度虽有180多亿元盈余，但在扣除350多亿元发债后，其实已是赤字。

陈茂波任内五年提出的财政预算案，每年与实际数字均有误差，数额由2017/18年度的1326亿至2018/19年度的214亿元不等，而本年度的1205亿差距则是他任内第二大的误距。

根据他提出的最新一份财政预算案，由今年4月至明年3月的2022/23财政年度内，政府开支预算约为8073亿元，较本年度修订预算升15.5%；收入方面，下年度预计有7159亿，当中以入息及利得税最多，预计有2511亿元，其次为地价收入，达1200亿。港府预计，收支相抵后，下年度将出现563亿元赤字。

根据预算案，下年度的公共开支占本地生产总值28.4%，是本年度至2026/27年度的中期预测这五年间最高，平均而言，中期预测五年内，公共开支占本地生产总值的平均幅度约24.9%。

经常性开支方面，本届政府由2017/18年度的3618亿元，增至20/21年度的4671亿元，增幅近三成，当中用于教育、社会福利和卫生这三个范畴占约58%，当中又以卫生的开支增幅最大，升幅约一倍。

受赤字预算影响，财政储备会在下年度跌穿9000亿，只有8903亿元，相当于13个月的政府开支，其后会在中期预算的五年内逐步回升，于2025/26年度重上万亿水平，达10342亿元，相当于16个月的港府开支。

香港的财政储备一向在全球排在十名内，若按世界银行标准计算，即把黄金及外汇储备计算在内，截至2019年，香港以4413.5亿美元（34204亿港元）排在全球219个国家及地区的第八。不过，有关名次已较1997年香港回归时的全球第三位，有所下跌。