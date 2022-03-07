韩正为香港特首人选订标准但不谈人选

香港/政治

習近平(圖右)在中南海接見述職的林鄭月娥，未見支持她連任的信息。(央視畫面截圖)

北京两会过往在特首选举年时会是建制派探风向或引导舆论的绝佳时机，但今年明显不一样，中央主管港澳事务的国务院副总理韩正接见港澳政协委员时，期望选举公开、公平、公正地进行，并呼吁政协关注参选人的政纲能否真的透过顶层设计去解决民生及房屋等深层次问题。但他在选举提名期前不足一个月的时间，仍没有对祝福人选作出暗示。

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港府以集中精力应对疫情为由，把特首换届选举由3月底推迟至5月8日，而提名期亦相应延至4月3至16日，但未有具实力人选流露参选意向。政界一般相信，在新选举制度下，北京的「祝福」才是最重要因素，但韩正昨(6日)早呼吁本身是负责选举特首的选举委员会成员的政协留意候选人政纲。

参与会见的政协会后引述说，韩正对特首选举延期表示尊重和支持。当中，彭长纬指出，韩正有提及特首选举，称希望选举能有序、公平公正地进行，候选人亦须提出切实可行的政纲去解决房屋等迫切问题，另亦要配合国家发展策略。另一名政协苏绍聪亦引述说，韩正期望政协在特首选举中考虑参选人的政纲，称希望新政府有顶层设计去处理民生及房屋问题，令香港人看到「看到希望，得到实惠」。

人大常委谭耀宗和港澳研究会副理事长刘兆佳均认为，韩正的讲话只是原则性论述，不是针对特定人选，遑论是针对选举可能再延期或特首林郑月娥能否