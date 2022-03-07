韩正批私营医院不收疫症有违「白衣使命」 评论指以中国式劝喻来影响私院资本主义运作

香港/新冠病毒

随着中央及北京官员参与香港的防疫工作，本地的抗疫方向已改由中国内地主导、港府衡量执行，主管港澳事务的副总理韩正连日在京接见港澳区两会代表时均指出，疫情是香港最突出和最揪心的问题，港人须同心抗疫，质疑私营医院拒收染疫病患有违「白衣天使」的救人使命。私院联会称是误会，指港府只要求私院接收非感染病患。但时事评论员刘锐绍指出，私院行事属资本主义，韩遂以「中国特色劝喻」推动私院加入抗疫队伍。

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香港最新一波疫情仍未见顶，但已累计有逾46万人染疫、2007人死亡，医护系统超负荷已不是新闻，有专家曾呼吁私营医院支持，但香港私家医院联会主席何兆炜多次重申，指私院的隔离设施不适合医治武肺病患，其后终同意接收公立医院的非染疫病患。不过，身兼港府专家顾问的香港大学微生物学系讲座教授袁国勇本月2日仍再次呼吁私院接收新冠病患，强调私院增设两个抽气扇和医护穿适当保护衣便可。

副总理韩正昨(6日)表见港澳政协委员时主动谈及私院拒收新冠病患的问题，向与会者确认真有其事后，对此大表质疑，因为「白衣天使」的使命就是救人，不应拒人于门外。当中，港区政协彭长纬引述说，韩正以武汉爆疫为例指出，当时是公私营医院合力抗疫，对香港情况感到奇怪。

韩正质疑经广泛报道后，私院联会主席何兆炜今(7日)早在电台节目给了韩正一个软钉子。他指出，私院现时是协助公立医院接收非疫症病患，港府亦从未要求私院接收疫症患者。他强调，私院一直有配合港府政策，但变种病毒Omicron属空气传播，须以隔离病房处理患者，这是专家指引，除非指引有变，才有依据接收武肺病人，期望大家「摆事实讲道理」。他又补充，若在人力资源上或其他方面有好建议，该会将虚心聆听。

韩正：北京原拟1月9日或10日通关

同日上午，韩正和港澳办主任夏宝龙在北京的人民大会堂接见港区人大代表时，再次关注香港疫情和私院不接收新冠病人的情况，港区人大陈勇引述韩正说，希望有关消息「只是假新闻」，重申医护治病救人是天职。

陈勇在一个多小时的接见后又引述说，中央会全力、全方位支持香港抗疫，提供财力、物力和人力。韩正更透露，北京政府原本在元旦时已批准香港与中国内地通关的要求和细节，准备在1月9日或10日通关，但消息宣布前几天，香港爆发疫情，短期内没有受控，影响通关落实。 韩正呼吁香港各界同心抗疫，不能对抗疫有厌战的心态，期望私家医院需积极

参与抗疫。他重申，香港疫情形势严峻，港府要切实承担起主体责任。

两天分别与政协委员和人大代表的会见中，国务院港澳事务办公室主任夏宝龙均有在席。

时事评论员刘锐绍指出，特首林郑月娥日前承认，在执行抗疫工作上，已远超特区自身能力，这涉及一些资本主义的特色，强推可能会引起法律诉讼问题，韩正现时的做法，是中央开口帮忙，期望以中国特色的劝喻或劝诫，令私家医院一致抗疫。

他形容，北京对香港抗疫现在是「特事特办、急事急办」，如果疫情仍然不能改善或受控，北京会再进一步，例如现时香港的防疫政策方向已由中国专家主导，再由港府按本地情况去执行或衡量，日后可能巨细无遗均由中国入地主导。