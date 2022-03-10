乱：香港首发警示惹惊吓 标准遭质疑 特首称合适 局长说考虑改善

香港/新冠病毒

武汉肺炎疫情虽有回稳迹象，但死亡人数却持续高企，昨天公布的单日死亡人数是连续第二日高达291人，几乎等于2003年沙士疫情(大陆称「非典型肺炎」的299人总死亡人数，而截至9日的第五波疫情死亡人数更已是当年沙士的8.9倍。港府为此改变抗疫工作重点至减少死亡，并把部分医院改为收治疫症的定点医院，然而，港府首次藉全港手机警示系统提醒市民有关措施，却惹来批评和反作用。而更大问题是，港府未能交代系统的使用准则。

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在昨(9日)天傍晚接近六时，全港2400万部手机同时震动及响起十秒，市民查阅才知道，原来是港府经紧急警示系统发出伊利沙伯医院已改为专门接收新冠病人的信息，指示其他人不要前往。不过，有关信息已在昨早的特首记者会和下午的卫生防护中心的疫情记者会上公布。

警示过后，不少人到社交平台表达不满，指有关「紧急警示」早已公布，质疑发放标准；有身处公共巴士的乘客表示，「全车一齐响，吓死人」；另有不同网民称，「以为地震才会收到这些信息」、「以为打仗」、「高空工作畀佢突然咁响一响，可能跌落街」；一名出租车乘客更抱怨，他乘坐的出租车，司机放了近十部手机以接收不同信息，响起那一刻，吓他一大跳。立法会议员霍启刚则质疑是否需要有声响。对系统不受落的网民更指责这是「狼来了」式警报，亦有人直接关掉这警报系统，日后不再接收这类「紧急警示」信息。

特首林郑月娥今(10日)早在高层疫情记者会上解释，这是港府在2020年疫情初起时耗资1.5亿港元开发的紧急警示系统，可向全港接收范围内的手机同时发放同一信息，昨晚是首次使用，又指伊院改为定点医院是重要信息，用这系统发送是「合适的」，但经记者追问，她仍然没有交代使用系统发送信息的客观准则。

而卫生及食物局长陈肇始早上在电台节目中则为昨晚所发信息辩护，指该信息有时间性和迫切性，须动用该系统通知市民，但她会反映民意，包括考虑调整警示发出时的电话声响，并呼吁市民不要关闭通知功能。

港府一般以手机短信功能发出通知，需时约四小时或以上，且要分批发出，使用不记名的「太空咭」的手机，更不能接收有关信息。林郑月娥强调，使用紧急警示系统的区域广播技术，可达到紧急情况下同时发送信息的效果。香港信息科技商会荣誉会长方保侨呼吁港府制定指引，将不同情况清晰分类及公布，以便市民周知，以免市民因反感而关闭该通知设定，错过重要消息。