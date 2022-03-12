美国总统拜登签署法案禁止行政部门使用不正确标示台湾领土的地图

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美国总统拜登11日签署2022年度财政支出法案，法案内容包括禁止美国行政部门花钱制作、采购或展示任何“不正确标示”台湾领土的地图。

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美国联邦众议院与参议院分别于9日与10日通过2022财政年度综合支出法案并送交白宫后，拜登（Joe Biden）11日签署。中央社报道说：法案在国务院拨款部分包括一项去年7月由共和党籍众议员帝芬尼（Tom Tiffany）、夏波（Steve Chabot）、裴利（Scott Perry）等提出的友台条文微修版，禁止美国行政部门制作、采购或展示任何“不正确标示”台湾领土、社经体系与台湾当局所管理岛屿的地图。

条文原先版本明确禁止地图把台湾画成中国一部分，去年7月28日被纳入“2022财政年度国务院、对外行动和相关计划拨款法案”，当时获众院以217票赞成、212票反对通过。

帝芬尼在众议院表示，自1970年代开始，美国“一中政策”认知北京所称台湾是中国一部分的虚假主张，这项“不诚实政策”应被摒弃。他所提出的条文虽无法改变这项政策，但至少能要求美方使用“诚实地图”。

另据雅虎新闻报道：台湾外交部就美国总统拜登签署法案禁止行政部门花钱制作、采购或展示任何“不正确标示”台湾领土的地图，表示感谢，并指出，台湾并非中国大陆的一部分，美行政部门与国会愿意立法来呈现台海真实现况。

外交部发言人崔静麟说，感谢拜登政府及美国国会跨党派友人，再次透过立法展现对台美关系的支持。

崔静麟说，友台条文中有关拨款支应全球合作暨训练架构（GCTF）活动，及支持成立“台湾学人计划”等，均曾在美国国会之前通过的相关立法中被提及。然而，有关禁止将美国政府经费用于制作、采购或展示任何“不正确标示”台湾领土的地图，则是首度获美国总统签署完成立法程序的条文，凸显美国会及行政部门不仅正视台湾并非中国大陆一部分的事实，也愿意采取立法行动来呈现台海的真实现况。