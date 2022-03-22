国安警以煽动罪拘武术教练 指呼吁杯葛防疫政策及以武力反抗政权

香港/政治

香港警方国家安全处拘捕一名格斗教练及其女助理，指他们以虚假信息激化人心，意图透过武术训练组建「黑武士军团」，以武力反抗政权和呼吁网民杯葛港府的防疫措施，有散播仇恨之嫌，涉嫌触犯《刑事罪行条例》中的「作出具煽动意图的作为罪」。国安处高级警司李桂华表示，被捕人正一步步实现其目标，正研究是否对他们加控《港区国安法》的相关罪行。

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李桂华今(22日)早在网上记者会表示，被捕人自2020年初开始，藉煽动性文章及地下活动组建「港独武装力量 - 黑武士军团」，并邀请网民到其武馆习武。当局藉「卧底」渗透该训练班，前晚到位于九龙尖沙咀的武馆拘捕一名59岁的格斗教练和62岁女助理。他强调，被捕男子有外国背景，会调查是否涉及外国势力。但他没有交代男被捕人的外国背景是那个国家以及是否只拥有外国国籍，只是说，当局在现场搜获等值38万港元的款项，当中大部分是外币。

警方在行动中搜获煽动仇恨的海报，以及用作发布煽动意图信息的电子通讯器材，当中包括在2019年反对修订逃犯条例风波期间堕楼身亡的科技大学男生周梓乐的相片及电子蜡烛。李桂华更详细搜获的「大量」武器，包括一支汽枪、两把斧头、三把剑、六把开山刀、八把弩及三十支箭，具杀伤力。

他指出，被捕人自20年3月开始，在社交平台发表多篇具煽动性文章，呼吁网民以武力反抗政权和对抗港府的防疫措施，又煽动他人以武力革命推翻共产党，而在其「杀鬼队训练班」的宣传中更指出，要成为反抗力量，「等待大有可为的那一天，灭魔纤共」。另外，被捕人又发表有关追踪疫情的「安心出行」软件和接种疫苗的负面信息，以「假信息煽动人」杯葛防疫措施，蔓延仇恨，令人憎恨港府。他认为，最令人忧虑的是，被捕人正一步步实现其目标，会与律政司商讨，加控更适合的控罪，包括是否以国安法的罪名作出起诉。