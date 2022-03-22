马绍尔总统柯布亚面告蔡英文将敦促联合国勿再排除台湾

台湾/马绍尔

台湾总统蔡英文今天以隆重军礼欢迎马绍尔群岛共和国总统柯布亚伉俪所率领的访问团，随后举行双边会晤。蔡英文宣布两国将成立「台马气候变迁，调适应变基金」及完成「台马农业合作协议」的修订。柯布亚则透露，他会交付蔡英文总统一份马绍尔政府与人民的共同决议，敦促联合国立即采取行动，终结将台湾排除在外的不当举措。

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军礼欢迎仪式上午在总统府前广场举行，施放21响礼炮，演奏马绍尔群岛共和国及中华民国国歌，并由蔡英文陪同柯布亚视察三军仪队。

双方会谈时，蔡英文表示，台湾和马绍尔群岛都是热情良善的海洋国家，有共通的南岛文化，并共享民主、自由、人权等普世价值。也透过交流互动，激荡出更多的火花，在农业、公卫、基础建设以及洁净能源等领域，创造许多的合作契机。

蔡英文说，过去几年来，全球都面对极端气候和疫情的挑战，台湾和马绍尔群岛共同面对问题，持续深化合作。并强调，双方深刻理解，极端气候及海平面上升等现象，「是太平洋岛国，国家发展的首要隐忧」。

蔡英文当场宣布将成立 「台马气候变迁，调适应变基金」，未来两国将在绿能基础建设、防灾警示系统，以及人员的培训上，有更多的交流合作，共同建立「有韧性的调适应变体系」。

马绍尔群岛取得今年「南岛民族论坛」的主办权。蔡英文表示，期待台湾可以和其他太平洋岛国，共同参与盛会，持续把彼此丰富的文化经验分享出去。

柯布亚致词时表示，台湾是马绍尔群岛的重要友邦，两国邦谊从24年前建交至今，不断成长茁壮，两国努力强化并推动民主、人权等共同价值，令他感到相当自豪。这次访台，不仅彰显两国强健邦谊，也将表达对于台湾参与国际组织的坚定支持。

柯布亚称许台湾人民在COVID-19疫情期间及在乌克兰危机中，对友邦及国际社会的人道贡献。稍晚，他会交付蔡英文一份马绍尔政府与人民的共同决议，这项决议重申马绍尔群岛政府对台湾的支持，并敦促联合国立即采取行动，终结将台湾2300万人民排除在外的不当举措