蔡英文与安倍视频对话：印太地区绝不允许用武力片面改变现状

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自台北方面消息，台湾总统蔡英文3月22日以线上会议的形式与日本前首相安倍晋三对谈。据悉，蔡英文表示，俄罗斯入侵乌克兰，这种以片面武力的方式改变现状、侵害民主国家主权的举措，绝对不能容许在印太地区发生。安倍晋三称，二人“一致认为，绝不允许用武力改变现状的企图。”

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据中央社引述台总统府的新闻稿称，“就日华议员恳谈会总会年度大会，总统蔡英文受邀以与日本前首相视讯对谈，双方就台日友谊共同克服灾难及共同抗疫、台湾加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）、乌克兰情势与区域局势，以及确保自由开放印太战略的和平稳定等4项议题交换意见。”

蔡英文表示，非常期盼今后双方能够继续一起努力，培育台日进一步的友情。福岛核电厂事故发生11年以来，世界各国都陆续放宽或是解除对日本食品相关的进口限制，台湾也在上个月宣布放宽松绑福岛5县市食品管制的措施，展现台湾愿意接受国际标准，以及面对、解决困难贸易问题的决心。她指出：“经济跟贸易的成长是国家稳定最重要的因素之一，台日之间可以一起努力，让印太地区的经济可以更强而有力，也期盼日本持续地促成台湾加入CPTPP。”

蔡英文称：“非常感谢日本方面的支持，台湾跟日本携手合作，克服了疫情跟自然灾害等难题。当前乌克兰的情势持续严峻，国际社会也都高度关注。乌克兰人民挺身奋战，保卫国家跟捍卫民主自由的决心，让全世界都非常动容，也让台湾人民感同身受。台湾作为全球民主伙伴的一员，我们已经参与了对俄罗斯的经济制裁，也已经启动了对乌克兰的人道救援行动，今后台湾将持续坚定和乌克兰站在一起，跟民主自由的价值站在一起。”

蔡英文称：“这一次俄罗斯入侵乌克兰的行为，基本上是动摇国际基本原则，也受到民主国家的谴责。这种以片面武力的方式改变现状、侵害民主国家主权的举措，绝对是不能容许在印太地区发生，深信这是国际社会的共同认知。也要借此感谢日本持续在各种国际场合，强调台海和平稳定的重要性，期盼今后持续深化台日各种交流合作，共同促进区域的和平稳定。”

安倍晋三在发言中指出，这是俄罗斯的侵略，也是对国际秩序严重的挑战，日本应该与国际社会合作，直接加强对俄罗斯施压，使其停战、撤军。他提到：“去年，个人曾在台湾智库举办的研讨会上指出，‘台湾有事’等同‘日本有事’，以及‘日美同盟有事’。当然这是个人危机感的一个陈述的方法，自由开放的印太是个人所提倡的一个构想，台日所在的广大印太海洋，必须是维持在国际法下自由及开放的海洋，当然也绝不能允许武力片面的改变现状。因此，个人也认为，为维持地区的安定，台湾跟日本共享情资是相当重要的。”

蔡英文称：“台湾高度认同‘自由开放印度太平洋’的内涵，作为印太区域的一员，我们也期盼贡献区域和平繁荣。台日共享自由、民主、人权跟法治等共同价值观，彼此也互为重要的贸易伙伴跟友人，在安全上面，更是安全的伙伴。本人相信，台日关系还存有很多合作的空间，也希望今后持续与日美等理念相近国家共同合作，实现这个理想。”

报导指，安倍晋三提到，期盼未来还能有机会线上跟蔡英文交换意见，他个人更期盼能早日访问台湾，再度与蔡本人会面。蔡英文表示，她期待能够有机会在台湾接待安倍，她相信在台湾很多的人都希望能够看到安倍来访问。

安倍晋三周二在推特上上传了他们二人视频会晤的照片，并附文称，“在日华议员恳谈会总会年度大会结束后交换意见之际，与蔡英文总统举行了远程会谈。我们就台日关系和乌克兰局势交换了意见。我们同意，决不允许用武力改变现状的企图。”他在视频网站YouTube频道上传了二人会谈的视频记录。