香港要求北京加派中医专家助港抗疫

香港/新冠病毒

港府引用紧急法豁免中国内地医护来港须先注册才可执业的规定，疑虑未全部释除，但港府已再向北京提出要求，希望中国再委派另一批内地中医专家来港，支持香港的抗疫工作。

广告 继续浏览后续

行政长官林郑月娥今(24日)早在例行抗疫记者会上透露，中国内地专家与港府开会时提出，以中医药治疗新型冠状病毒(又称武汉肺炎)患者的做法适用于香港，建议香港好好运用，港府认同有关建议，已向北京的中央政府提出多派一批内地中医专家来港协助，相信对香港抗疫工作有极大帮助。

广东省中医院副院长张忠德现时已带领部分内地专家在港支持，医院管理局行政总裁高拔升表示，已在港的内地中医专家每日均会在转作小区治疗和隔离设施的亚洲国际博览馆「巡房」，参与中西合作治疗方案，他引述张德宗说，在内地，中医药对长者及长期病患者有明显帮助，对呼吸道和消化道征状尤为有效，而众所周知，长者和病人均有胃口不佳、便秘，怕冷及全身乏力等情况，中医药对此应有疗效。

他又指，在内地医疗专队全面投入服务后，亚博馆收治病患的人数已由之前的250人增至近日逾360人，相信未来会进一步增加。

在这一波疫情，香港的死亡率一直居高不下，最新的单日死亡人数仍然超过二百人，令108万人染疫的情况下，累计有6569人死亡，死亡率达0.6%。有关情况加上长者住院比例高，以及接种疫苗比率不足，林郑月娥强调，抗疫仍然不能松懈，尤其是70岁以上长者接种第一针疫苗的比率只有71%，即仍然有28万名70岁以上长者未有疫苗保护，情况极不理想，再次呼吁长者接种疫苗。