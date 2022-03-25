欧商会调查：半数公司年内或迁离香港 11航空公司促港府撤检测要求

香港，防疫，经济

当香港以严苛而又不知是采取「清零」抑或「与病毒共存」为政策方向之际，香港欧洲商务协会发表的调查显示，面对严格的抗疫措施，近半数受访公司考虑在未来一年内把全数或部分业务和人员撤离香港。而不同行业要求放宽的声音亦在加强，11家国际航空公司近日向港府发联署信，要求解除香港现时规定机组人员在登机前和抵港后的检测要求，特首林郑月娥今早透露，当局正处理信函，但强调，香港不会放弃「外防输入」的策略。

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由15个在港澳的欧洲不同国家商会组成的香港欧洲商务协会，在1月中至2月上旬进行网上问卷调查，有260名来自不同商会受访者回复，结果显示，六成半受访者表示，公司营运及策划受抗疫措施限制影响，另有过半数受访者表示，措施令他们面对中度或以上的人员不正常流失，若单计100人以上的公司，称有不正常人才流失的比例更高达七成。此外，四成受访公司认为，抗疫措透令他们难以从海外吸引人才来港。

结果，调查发现，25%受访者称其所属公司计划未来12个月内迁离香港，24%表示会局部迁走，34%称不肯定，表示不会迁离的，只有17%。

尽管港府已于本月21日宣布放宽抗疫措施，包括解除对英美等九个国家的禁飞令，并将入境后的隔离期缩短到七天，但港府仍不愿意就放弃「动态清零」政策松口，欧洲商会在新政策宣布后第三天的昨(24日)午发表这个调查报告，指香港与全球连通以及与中国毗邻的「最大优势」几乎丧失殆尽。有关说法，令特首林郑月娥昨早响应实行「与病毒共存」策略的新加坡将解除大部分防疫及入境限制措施时的说法显得无力，林郑当时表示，既向国际航空开放，又向中国内地通关，最符合香港利益，不相信只有一刀切或两种途径抗疫。

商会期望，港府放宽措施，让已完成疫苗接种和核酸检测呈阴性的来港人士可以家居隔离，以及加快更新旅游指引，使之与最新的自我隔离安排看齐。

除欧洲商会之外，美国商会1月也曾发表报告，指44%的外籍商务人士可能因抗疫措施离开香港。

另外，在港府决定由下月起取消九国禁飞令后，航空业界表明，若不放宽对机组人员入境后须在机场酒店房内自我隔离至下一班执勤航班离港等规定，航空公司也不会有足够人员提供正常航班，而根据彭博通讯社报道，FedEx、UPS、联合航空、英国航空和日本航空等11家国际航空公司前日联署致函林郑月娥等官员，要求香港解除机组人员登机前、抵港后的检测要求。联署信指出，香港是亚洲唯一有相关要求的地区，令航班有可能延误、员工有被送往隔离风险，凡此均超出航空公司的承受范围，令航空公司避飞香港。

林郑月娥今早在疫情例行记者会上确认已收到联署信，指运输及房屋局正考虑信中的建议和要求，有决定会公布。但她补充，所有针对航空公司的入境抗疫措施，都是「外防输入」政策，港府不会放弃，否则更无望通关。