民调：四名港人一个有意移民　非民主派有计划离港比例升 移民潮今夏重临

香港/社会

香港移民潮料将持续，因为一项民意调查显示，有24%受访者表示有计划移民，较大半年前上升四个百分点，值得注意的是，有关增幅是由「非民主派」受访者的响应造成。而影响他们移民的主要因素是个人自由等政治因素。负责调查的社会学者钟剑华形容，对一个正常社会来说，这是一个高的比例，港府必须正视。

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民意研究所在本月21日至24日以电邮接触六千多人，就受访者对香港未来的政经信心。结果发现，有65%受访者表示，没有计划「永久离开香港」，较去年8月的同类调查下降六个百分点。相反，准备中的有计划移民受访者有24%；另有9%表示「不知道/很难说」。

值得注意的是，当中有35%自称「民主派支持者」表示有计划移民，与去年8月调查持平；而即使是自称「非民主派支持者」的受访者，亦有17%表示有计划移民，较上次同类调查上升五个百分点。不过，表示没有计划移民的仍是主流，在上述两类受访者中分别有51%和74%，但比例均较前下降。

移民原因方面，「个人自由变差」是受访者设法移民的最主要因素，有35%；其次是「家人前途」和「香港政治」变差，分别有16%；接着是「个人的生活水平」变差(12%)和「香港的经济前景」变差(10%)等经济因素。民研所副行政总裁钟剑华在发布会上指出，港人的移民原因以政治因素为主，经济次之，疫情因素最低，所以这次调查反映的移民比例上升，政府不可诿过于疫情。

他强调，24%受访者有意移民，绝非一个伍数字，以香港人口计算，等于有178万人，即使有计划质实际移民之间会有落差，但社会越动荡，两者的差距便越少，而香港在这方面的差距应该不大，港府必须正视这个高比例，尤其是一些其他机构进行的调查显示，流失的人才以中层管理人员、专业人士、医护等。他指出，移民数字在去年夏季之后略为回落，但以这类民调的三次数据推断，今年夏天的移民数字会再上升。

另外，当被问及对未来政治环境有多大信心时，58%受访者表示「几无信心」或十分无信心，表示十分有信心或「几有信心」的，只有27%。港人对个人自由前景的看法，比例与政治环境前景相若；经济前景信心方面，49%受访者表示无信心，表示有信心的占25%，表示「一半半」的，占总数的23%。