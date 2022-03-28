航班有乘客染疫触发的香港禁飞期缩至七天 下月生效

香港/新冠病毒

在香港武汉肺炎疫情确诊个案连续两天回落至万宗以下之时，港府缩短因乘客抵港时染疫而要求相关航空公司停飞的日数要求。由4月起，有三名或以上乘客确诊的航班，停飞香港的期限由十四天缩短至七天。

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根据港府新的镕断机制规定，现时因「同一航空公司同一条航线于七天内有四名或以上乘客抵港时确诊」的触发机制将会撤销，但会加入另一新条款，即「有一名或以上的乘客经抵港检测而确诊及有一名或以上的乘客未能符合第599H章下指明的条件」，该航线便须熔断七天。至于「第599H章下指明的条件」，将会随疫情发展而改变，现阶段的「指明条件」包括登机乘客必须已接种两剂疫苗、持四十八小时核酸检测证明等。

行政长官林郑月娥表示，新规定是因应疫情最新发展和滞留海外港人的回港难而制定。她续称，2月抵港人士的确诊比例是0.76%，本月至上周三的抵港人士确诊比例是1.1%，预料4月解除禁飞令和调整熔断机制后，会有更多抵港人士确诊，但相信香港仍能应付，风险可控。

香港的旗舰航空公司国泰欢迎港府的新安排，称正积极恢复更多抵港航班，首先会在下月增加从曼谷、吉隆坡、伦敦及悉尼回港的额外航班。不过，立法会旅游界议员姚柏良表示，缩短禁飞期的作用不大，因为这对航空公司调配航班和人手，以及抵港人士的行程安排仍然会有一定困难，较难提供稳定的航班安排。他认为，提高触发机制的门坎更有用，建议由3个或以上乘客确诊改为指定的确诊百分比，例如有一成乘客抵港时染疫才要求航空公司停飞。

另外，旅游业促进会总干事崔定邦透露，已有外地航空公司正考虑恢复直航香港航班，预料新机制可以增加航空货运运力，对香港整体属好事。但他忧虑，由于香港过去有大批机组人员流失，未必所有航空公司可以实时加密班次。

根据港府公布的最新数字，香港在26日新增8037宗染疫个案，令染疫人数累积至112.8万；同日，新增151人死亡，令单是在第五波疫情离世的疫症患者增至7039人，死亡率为0.62%。