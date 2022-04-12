民主党前主席杨森出狱 吁港人在威权社会坚守民主自由

香港/国安法

因参与未获批准游行而被判入狱14个月的民主党前主席杨森昨(11日)刑满出狱，他离开时表示，香港已进入威权社会，港人自由受限，逐渐变得沉默，他哽咽地反问这是否港人愿景，呼吁港人坚守民主自由，紧守岗位，讲「真说话」以维护一个多元开放的社会。

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对他出狱及其言论，在民主党脸书上的回应以支持和祝福为主；而言论倾向偏激的网上讨论区「连登」反应则较纷纭，既有指其言论食古不化、不切实际，亦有人赞扬他在这动辄得咎的年代仍然敢于发声，更有网民直指「连登仔」憎恨这位「过气阿伯」。

现年74岁的民主派老将杨森，经扣减假期和良好行为等因素，在囚禁11个月后提早出狱，天主教香港教区荣休主教陈日君枢机、民主党主席罗健熙及该党多名前立法会议员到赤柱监狱外迎接杨森出狱。

在香港大学社会工作及社会行政学系任教多年的杨森步出监狱后向在场记者念出手写的简短声明，指香港经已进入威权社会，港府强调社会安定、强势管治，并以效果为重，而港人的各种自由、公平选举及公民社会都会受到限制，社会将走向单元化，缺少不同意见和批评港府施政的声音。当说到「香港嘅社群动力将转为沉寂，但呢个系香港人嘅愿景咩？」的时候，情绪略为激动，声音哽咽。

他呼吁港人重视和维护港人的核心价值，坚持民主、人权自由和法治的价值和信念，紧守岗位，讲「真说话」维护一个多元开放的社会。他又期望，港人继续以和平、理性、非暴力，争取落实普选，因为缺乏民主政制的保障，香港的法治、人权和自由的空间会受到限制。

杨森因在反修例运动期间参与两项未经批准的非法集会和游行而被判刑，分别是2019年8月31日的「为香港罪人祈祷大游行」和10月1日的「没有国庆，只有国殇」游行，先后被判囚8个月和14个月，前者缓刑1年，后者则实时入狱。杨森罪名成立后向法庭求情时表示，自己「认罪但不认错」。

与杨森同案的另外九名被告，包括民间人权阵线召集人陈皓桓、支联会主席李卓人、社会民主联机梁国雄、民主党何俊仁、工党何秀兰等，各被判囚14至18个月不等。上述被告不是因为有另案在身以致刑期较长，便是因为尚因其他案件而仍在还柙，未能踏出监狱。

民主派老将杨森为论政团体「汇点」的创会主席，后加入香港民主同盟以及合并后的政党「民主党」，于2002年至04年期间当选主席，属党内主流派的中坚人物，但其温和路线惹来「少壮派」不满，激发退党潮。他在港英年代和回归后曾任16年立法机关议员。