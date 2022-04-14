香港反修例在囚者受「去激化」教育 学者批扭曲 忧沦新疆再教育模式

香港/反修例

香港的高度设防监狱中，被狱方评为思想激进人士须接受「去激化」教育，有学者忧虑小图所示的新疆再教育营模式将临。(网上图片)

2019年的反对修订逃犯条例风波有四成年轻人被捕，不少人最后被判入狱或接受更生教育，负责监狱管理的惩教署表示，已针对涉及严重罪行和「思想激进」的在囚和还柙人士进行「去激化」更生项目，至今已有250人参与，形容「反应正面及良好」。不过，曾协助囚友的资深社会工作学者邵家臻表示，辅导不应用作去除「政治上的激进」，有关「洗脑」教育扭曲了辅导的性质；政治论者沈旭晖则忧虑，香港将迎来新疆「去极端化」的再教育营年代。

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根据保安局提交立法会的书面回复，惩教署在过去三年收柙的18至30岁香港永久居民人数，由2019年的一千四百多人增至去年的接近一千八百人，但当中的未成年囚犯人数则大幅上升，由2019年的54人增至去年的187人，增幅近两倍半；因「反修例」风波而须接受法定监管的人数更由2019年的3人增至去年的89人，两年间增幅超过28倍。根据《监管释囚条例》，法定监管是专为教导所、更生中心、劳教中心和戒毒所的更生人士、年轻释囚及其他释囚而设，以确保他们继续得到支持和指导。早前获释、提出「光复香港、时代革命」口号的本土派核心人物梁天琦，便在「法定监管」之列。

惩教署指，受「反修例」风波影响，不少在囚人士有激进思想及行为，署方会派员评估在囚者多项「激进思想特征」，识别他们在「去激化」过程中的特殊更生需要，并按认识中国历史及国民教育、心理及价值观重整、生涯规划及家庭关系重修等三方面为各人制订更生项目，又会加强《基本法》和《港区国安法》教育等，以提升在囚者的国民身分认同。截至2月底，共有约250名在囚人士「自愿」参与。

惩教署续称，会针对在囚和还柙人士的极端反社会暴力思想、心理和情绪控制等问题作出「正确价值观」的教育工作，并会邀请在囚者家人一同接受专业心理治疗，修复家庭关系。

曾创办「石墙花」以协助囚友的前泛民主派议员邵家臻向本台表示，监狱内难说自愿与否，但惩教署所提及的「去激化」更生项目，既有旧瓶旧酒、旧瓶新酒，亦有新瓶新酒，例如《基本法》和国安法教育便属后者，至于香港历史问题则早在两年前已开始，其中一名讲者是亲北京的香港教育工作者联会的副主席邓飞，囚友已「心中有数」。

推出有关计划、刚于3月卸任的前署长胡英明和特首「惟一候选人」李家超年前均曾到新疆「考察」，而「去激化」亦令人联想新疆以教育培训中心为名推出的「去极端化」措施，但邵家臻表示，现时难以将两者比较，但可以肯定的是，当局的做法有违辅导宗旨，因为辅导可用于改善性格上的执拗，但不应用作去除政治思想上的激进。他预计，有关教育不会真的有效。

不时在网上频道发表评论的台湾国立中山大学政治学研究所副教授沈旭晖则忧虑，惩教处推出「去激化教育」，港人可能要有心理准备去迎接新疆「去极端化」再教育营大时代的来临。他在其社交平台上指出，「去激化教育」这名词听来非常恐怖，因为新疆「再教育营」正是以「去极端化」为目标，并于2017年通过《新疆维吾尔自治区去极端化条例》，令当局一切行动和措施可「依法」而行，这是港人值得关注的。