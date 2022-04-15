北京再坏港府传统 二把手出缺不补 特首：不反对

香港/政治

香港政府第二把手李家超辞去政务司长一职参选来届特首超过一星期后，现任特首林郑月娥宣布，接获北京的中央政府通知，不任命人选替补该职位空缺，一直悬空至 7 月新班子履新。打破港府重要官员离开职务便须作出替补或署任安排的惯例。林郑月娥承认，司长出缺情况罕见，但她不反对，强调出缺对港府工作「没有甚么大影响」。

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中文大学政治与行政学系高级讲师蔡子强认为，这可能与北京不接受林郑月娥建议的署任人选有关，亦希望为李家超日后组班预留弹性，以免现时的署任人选被视为下任政务司长人选，引起猜测。获北京「祝福」而成为惟一特首参选人的李家超，昨被问及时，没有响应有关安排是否方便他组班，只是说，相信中央与港府已有考虑，相信可以处理，外界可以放心。

香港特首选举过往曾有两次政务司长辞职参选特首，每次都有替任人选，例如2011 年时任政务司长唐英年辞职参选时，由当时最资深的官员孙明扬署任其职务；2017 年林郑月娥辞职参选时，亦由时任劳工及福利局局长张建宗署任。甚至当时财政司长曾俊华辞职参选待首，亦由时任财经事务及库务局局长陈家强署任曾的原来职务。林郑月娥在李家超本月 6 日辞职参选时亦曾表示，已将李的任命和免职安排一并呈交中央考虑，等候回复，反映她已按惯例向北京提交署任人选，但到了昨日（14 日），她表示已获中央政府通知，由于现届政府只余下不足三个月任期，故不再任命政务司长。

林郑月娥承认，政务司长出缺无可否认是一个罕见的情况，因为署任是一般安排，即使她本人离港访问两、三天，都有署任安排，「但征询中央人民政府意见，认为不作署任是适合的，我都不反对」。她续称，可能其中一个考虑是她曾任政务司长四年半，可以兼顾相关工作，而过去两年多的抗疫工作亦由她领军。她强调，政务司长一职出缺对港府的工作「没有甚么大影响」，她已按法例另行指派人选兼顾政务司司长的法定功能。

结果，港府委任财政司长陈茂波接替李家超担任候选人资格审查委员会主席，以带领审查并确认行政长官、选举委员会和立法会议员候选人资格的资审会工作；而特首办公室主任陈国基则代替司长，每星期与立法会内会正副主席例行会面。

对政务司长一职悬空对港府运作的影响，立法会议员狄志远表示，政务司长统领各部门的工作，出缺近三个月，情况并不理想，即使林郑月娥有能力，始终一人不能兼顾太多工作，另外亦会予人港府「放软手脚」的不良观感。不过，学者蔡子强表示，政务司长法定权力不多，余下任期不长，加上社会聚焦特首选举，相信司长出缺不影响外界观感。