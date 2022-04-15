台NGO活动人士李明哲中国大陆五年刑满返回台湾

台湾/李明哲刑满获释

李明哲出狱返台 桃机专案採检送隔离在中国大陆服刑期满的台湾NGO工作者李明哲（中）2022年4月15日上午自厦门返抵桃园国际机场，经环宇商务中心通关，相关人员穿著防护装备提早现身机坪，待李明哲下机后以专人、专车接待，一路送至环宇商务中心，并以专案方式在内完成採检。

台湾陆委会15日证实，在中国大陆被以“颠覆国家主权罪”判刑五年的台湾非政府组织活动人士李明哲15日上午已经平安返回台湾。此前担心李明哲会被逾期羁押的台湾人权团体送了一口气。陆委会15日也在书面声明中澄清，李明哲返台后无需接受司法侦察，因为“传播民主理念无罪。”

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李明哲2017年在中国大陆被捕前，曾为台湾非政府团体“人权公约施行监督联盟”工作。他长期关注中国人权状况以及中国公民社会活动。2017年3月19日，他自台北经澳门，前往广州探友的途中失去音讯。他此前任职的文山社区大学、台湾人权团体、其家人等多方努力，呼吁大陆有关当局证实李明哲下落。

大陆国台办发言人马晓光3月24日才证实李明哲因涉嫌从事危害国家安全活动被扣留。同年5月26日，新华社引述国台办发言人安峰山，证实李明哲于5月12日由湖南省長沙市國家安全局正式逮捕。起诉罪名是涉嫌颠覆国家政权罪。同年11月，李明哲被判刑五年，并剥夺政治权利两年。

庭审期间，控方指责李明哲在网络社群交流中，以及在微信等社交媒体平台，发表攻击中国政府言论。李明哲在庭审中承认确实曾发表这些批评言论。

台湾人权团体近年来不断呼吁释放李明哲，认为他遭无端指控，是以言入罪，背离民主与人权价值。李明哲妻子李净瑜也不断为丈夫，呼吁奔走。她前往大陆探望丈夫的安排常常受阻。她曾批评李明哲在狱中待遇极差。自2020年1月以来，中方更以新冠疫情为由，中断了家属探监。

李明哲妻子14日发表声明，证实丈夫获释，将返回台湾。但因疫情隔离规定，目前尚无法安排与媒体见面。

台湾陆委会15日对李明哲平安返回台湾表达欣慰，也再次重申，无法接受对岸司法以“颠覆国家政权”罪对李明哲判刑。

目前，尚有至少四名台湾人因被北京当局指控涉嫌“间谍”活动，遭到关押。他们分别是曾在2019年香港反送中抗争运动中前往香港的台商李孟居、国立台湾师范大学退休教授施正屏、捷克台湾籍学者郑宇钦、以及南台湾两岸关系协会联合会主席蔡金树。其中蔡金树和施正屏两人均已经以“间谍罪”被判刑四年。而李孟居和郑宇钦两人的司法进度，目前不得而知。