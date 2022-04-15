香港首现世卫观察中的「BA.5」病毒个案 如期下周四放宽本土防疫措施

香港/新冠病毒

香港武汉肺炎染疫个案持续回落，但仍有逾千宗，且首次验出有患者感染了世界卫生组织正在观察的奥密克戎(Omicron)「BA.5」病毒株；不过，港府决定，如期在下周四(21 日)分阶段放宽本地的社交距离措施，包括恢复停了近三个月的食肆晚间堂食、放宽限聚人数至 4 人，以及。

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香港前(13 日)天单日新增个案已持续下降至 1043 宗，但输入个案则上升至 23宗，是一个多月以来最多。卫生防护中心昨更公布，一名 6 日从南非抵港、已接种两剂疫苗的 24 岁男子，入住检疫酒店两日后低烧、咳和喉咙痛，并验出染疫，但毋须入院，至昨日更已康复。中心传染病处主任张竹君表示，患者抵港时没有同行者，同机有 3 人染疫，当局会跟进他在检疫酒店时同层住客有否染疫以决定是否需要同层患者增加检测次数。

张竹君表示，「BA.5」属世卫列明需观察的亚系，但其传染性、对公共卫生影响等仍待调查。根据世卫本月 12 日更新资料，「BA.4」和「BA.5」或有「免疫逃逸」特性，致部分核酸检测或未能验出该两个亚系。「BA.5」最先在南非发现，现已在博茨瓦纳、丹麦、德国及英国等地方出现。

另一方面，由于染疫人数已由高峰时的五千多宗持续下跌至前日的 1043 宗，港府公布，会如期在下周四推出首阶段的放宽社交距离措施，包括恢复自 1 月 7日起暂停的晚市堂食；2 人一枱增至 4 人；重开健身中心、美容院、海洋公园等主题公园、戏院等表列处所和康乐文化事务处辖下大部分场地；解除禁止两户以上的人在私人地方聚集的限制；至于有关放宽措施在什么时候煞停，特首林郑月娥昨在记者会上指出，没有「硬指标」，而是观察趋势和其他监测指标有没有突变；她又说，经过第五波一役，港府的应对能力已大幅提升，理应可处理较高的确诊数字，尽量不会在短时间内大幅收紧已放宽的政策。