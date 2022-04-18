太平岛机场跑道延长有谱可供台湾所有战机起降

台湾/军事

联合报今天引述「消息来源」报导，经过美方同意，台湾国安单位做成了政策决定，由台湾空军司令部在今年内完成南沙太平岛跑道新一波整建工程的招标作业，计划将目前长度1150公尺的跑道，延长为1500公尺。据了解，跑道延长后，将能供台湾所有类型战机起降。台湾有学者认为，这象征台美合作，反制中国在南海的军事扩张。

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报导指出，台湾官方针对太平岛的建设，是除了浚深码头内侧船舶席位的深度之外，同时要延长码头的长度达100公尺；并利用当初兴建太平岛码头挖掘时堆积出的新生地，延长机场跑道。据了解，美方否决了码头延长的计划，但同意台湾延长机场跑道。

太平岛码头重新整建之初就曾编列机密预算，在岛的西北侧兴建巨型消波块，藉以巩固未来跑道延长所需的这块新生地，但美方长期来对台湾在太平岛相关整建，抱持高度疑虑，因此工程进度缓慢。近年因中共大肆整建南海岛礁，太平岛如果实施相对应整建，必要时对美方也有帮助，传出美方的态度因此转变，同意台湾实施跑道延长工程，预定今年内完成招标。

华府智库战略暨国际研究中心（CSIS）的「亚洲海事透明度倡议」曾发布研究报告指称，太平岛现有机场跑道长度，已经可以可容纳F-16战机和C-130运输机的起降，也可能供P-3反潜机起降。

军事专家指出，台湾拥有的F-16战机降落约需1000公尺的跑道，P-3C反潜机则需要975公尺跑道，太平岛跑道如果延长为1500公尺，台湾现有战斗机和运输机都可以起降。

台湾的「国防安全研究院」国防战略与资源研究所所长苏紫云说，太平岛机场跑道延长，象征台美合作，反制中国在南海的军事扩张行为，对增加台湾的主权声索、急难救护、军事整备，都具有正面意义。

目前太平岛的跑道规格虽属简易跑道，但是近年来已增加助航灯光，可执行夜间起降，并扩大停机坪，可同时停驻两架C-130运输机，岛上也设置两组2500加仑的直立式储油槽与两组输油、加油等相关设备。

不过台湾空军司令部响应媒体询问时表示，太平岛跑道运作正常，相关说法纯属臆测，空军没有评论。