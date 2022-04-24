台湾本土病例破5000大關 苏贞昌：不会像上海那样封城

台湾疫情

台湾疫情持续攀升，今天（4月24日）通报本土确诊病例突破5000大关，截至目前累计5万6468例确诊。不过，周六23日，行政院长苏贞昌表示，不会像上海那样封城，并并承诺继续开放。

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台湾新冠疫情持续攀升，指挥中心今天公布新增5092本土确诊案例，遍布22县市，其中新北市、台北市、桃园市的确诊人数都破千，据官方数据显示，截至目前累计5万6468名感染者。

台湾政府预计，到本月底，每天的病例将达到1万例，并警告说，高峰可能在几周之后到来。另据台湾国家卫生研究院的推估模型，单日高峰应会落在4.5万例，整个疫情恐达350万例。

面对疫情扩散，路透社引述台湾行政院长苏贞昌表示，这次变种病毒99.5%都是轻症、无症状，因此台湾会从经验中逐步应对，不会像上海那样封城，但也不会要立刻脱掉口罩，不做防疫措施。

苏贞昌说，接下来有大量快筛剂、药品、疫苗运抵台湾，为下阶段开放做准备。政府也考虑缩短隔离时间、缩小隔离范围，逐步让人民恢复正常生活。

台湾近期一直在推广“新台湾模式”，强调防疫与经济并行，避免大范围封锁，影响经济发展。

4月初，台湾总统蔡英文曾宣称，防疫策略应该持续以“减灾”为目标，不是全面清零，更不是放任病毒肆虐式的“与病毒共存”，而是有效的疫情管控。

此外，自2020年起，台湾共累计856例死亡病例。据指挥官陈时中指出，新西兰致死率约是0.05%，等于万分之5，新西兰疫苗施打率跟台湾比较类似，新西兰的情况也是台湾可以努力的方向。

据了解，新西兰的重症致死率约万分之16，台湾比新西兰更低，约为万分之3。