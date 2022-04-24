美国未直接干预乌克兰战事 法国智库分析：保留军力捍卫台湾

乌克兰/台湾

费加罗报4月19日登出智库托马斯摩尔研究院（Institut Thomas More）研究员、法国前海军潜舰舰长奥德林（Hugues Eudeline）以《美国为台湾保留战力》为标题投书，分析美国的台海与乌俄战略。

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奥德林指出，美国不愿直接投入乌克兰战役的原因，就是一国「永远不可能同时投入两场战争，而中国进犯台湾已迫在眉睫」，台湾国防部长与美国印太司令阿基里诺（John C. Aquilino）近日都有相似发言。

奥德林表示，中国迫切需要印太海域进行贸易，而台湾便是海上最重要的岛屿。中国对台湾近日更频繁的文攻武吓其实也响应了政治需求。因中国4月起疫情反扑，经济受创、极端措施令人民怨声载道。「习近平需要转移焦点。他打出民族主义牌，加强对台湾的行动，然而效果却因乌克兰战争所带来的教训而大打折扣。教训显露出俄军在攻打乌克兰时，仍遇到困难」。

奥德林续指，没有直接投入乌克兰冲突，让美国完全有能力得以向台湾提供重要协助。因此奥德林认为，美国总统拜登拒绝直接参与乌克兰战役，是向习近平释放清楚讯息：不要攻击台湾。

在费加罗报之前，世界报18日刊登日本前首相安倍晋三的投书，他在文中力挺台湾，呼吁美国应明确宣示当中国入侵时将捍卫台湾。

安倍晋三表示，美国在俄罗斯入侵乌克兰之初便表明，不会出兵协助乌国抗俄，但美国因《台湾关系法》而采取战略模糊立场，始终未表明若台湾遭到攻击是否会防卫台湾。

中国过去与美国武力相差悬殊不敢轻举妄动，但在北京军力倍增之际，这样的模糊战略会使得印太地区的现况更加不稳定，更会让中国低估美国决心，让台湾政府产生不必要的担忧。

安倍晋三指出，由于大环境已改变，美国必须有一个明确、没有模糊地带的宣示，让各界确知，「在面对中国入侵企图时，美国是否会防卫台湾」。

安倍晋三表示，过去出任首相期间，会见中国国家主席习近平时，「必会让他明确知道不该低估日本捍卫尖阁诸岛（台湾称钓鱼台列屿）的决心。乌克兰悲剧教导我们惨痛的一课，就是不应该再有一丝质疑我们面对台湾，以及捍卫自由、民主、人权与法治决心的可能性」。

除此之外，法国前总理哈法兰日前接受民意报（L’Opinion）专访时也被问及台海问题。该报记者询问，美国国会代表团日前访台，对台海情势有何影响。哈法兰表示，美中关系紧张，冷战正转变为「热战」，「因为台湾议题还在，未来也还会在，这是两方都坚守的议题，情势非常危险」。

哈法兰指出，安倍晋三投书提到的情况非常令人忧心。台湾是中国表明准备为此开战的唯一议题，美国也严阵以待，目前情势升级是很危险的... 台湾议题会是未来的挑战。」

美媒：乌克兰战争让台湾忧心两岸若开战，中国货切断海底光缆

值得注意还有，华尔街日报随后登出Alastair Gale署名文章指出，乌克兰战争重新引发台湾和一些亚太国家对自身因特网连接脆弱性的担忧，因为这些地区因特网所依赖的海底电缆可能会在中国发动攻击时被切断。

在俄乌战争中，乌克兰人已利用因特网集结力量，抵抗俄罗斯的入侵，反击莫斯科的宣传，并争取国际支持，其中包括该国总统泽连斯基通过网络发出的为乌克兰提供武器的呼声。乌克兰拥有跨越该国陆地边境的广泛网络连接，虽然俄罗斯对乌克兰的网络基础设施进行了打击，但该国大部分地区仍有网络连接。

文章写道，相比之下，台湾约95%的数据和语音流量通过海底光缆接收和发送。台湾官员们表示，目前运行的约有14条光缆，在台湾海岸的四个位置连接到岛上。这些光缆由光纤线束组成，粗细相当于花园浇水用的水管。

如果这些电缆在海里被潜艇或潜水员切断，或者防护薄弱的电缆登陆站被军事打击摧毁，那么台湾岛的大部分地区将断网。

台湾网络信息中心（Taiwan Network Information Center）执行长黄胜雄（Kenny Huang）表示，台湾在这方面非常脆弱。该中心是一个隶属台湾政府的网络安全和因特网域名注册组织。

文章又指，目前没有明确迹象显示中国计划攻台，但北京方面不承诺放弃使用武力解决台湾问题。曾在2018至2021年担任白宫国家安全委员会（National Security Council）中国、台湾和蒙古事务主任的Ivan Kanapathy说，中国的军事思想方针暗示，在试图通过两栖作战攻台之前，其将寻求取得空中、海上和信息方面的优势。

该报续引Ivan Kanapathy称，看到乌克兰对媒体的高度有效利用，中国政府或许会判定，如果实施攻台，通过切断台湾与世界的联系将大大提高成功的几率。

中国并未威胁要攻击海底光缆。西方政府官员近年来已表达了对俄罗斯船只和潜艇对海底光缆威胁的关切，但安全分析人士称，中国也有切断海底光缆的办法。中国外交部未响应关于海底光缆的提问，但表示不应夸大台湾海峡的紧张局势。

美国去年12月称，由中国的亨通集团（Hengtong Group Co.）拥有的海底光缆铺设和管理公司与中国军方有联系。美国政府对这些公司获得美国投资和技术的渠道实施了限制。亨通集团没有回应华尔街日报的置评请求。