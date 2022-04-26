香港有多自由？学者、漫画家离港寻自由 外国记者会停发人权新闻奖

香港，人权，新闻自由

香港准特首李家超指「新闻自由一直存在，毋须用『捍卫』一词」言犹在耳，却发生许串新闻和言论自由受压的事件。已举办廿六届、彰显香港在亚洲区内仍可报道人权事宜的人权新闻报道奖，主办的香港外国记者会突然宣布，「暂停」颁发今年的奖项，以免「误堕法网」。据了解，该会是考虑到部分得奖作品来自涉及被指涉嫌串谋发布煽动刊物的网媒《立场新闻》可能带来法律风险所致。事件触发新闻自由小组过半数成员请辞，以示不满。

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另外，继民意调查机构主事人之一的学者钟剑华以「避秦」为由离港一日后，从事时事漫画11年的漫画家阿涂(原名吴甲川)今(26日)早在社交平台发帖，指已离开香港，因为在港创作时事漫画「精神压力巨大」，逼不得已离港，「原谅我软弱无能，只能遥距透过创作继续与香港同行」，为不能发声者发声，「希望将来香港历史书上唔会留低一片静默」。

本身是社会学学者的香港民意研究所副行政总裁钟剑华24日晚在社交媒体上以《不愿作逃兵，无奈酬避秦》为题发帖，这名曾表明拒绝离港的学者表示，正在前赴英国的路途上，离开既有不想年迈父母担心的原因，亦要争取自由发声：「只能盼望…空气会新鲜一些；少一些明目张胆的谎言，少一些寡廉鲜耻的虚伪；不需要忍受天天来自官方凡撕裂与挑拨，不需要思虑时时可以随意转移的那些红线会有天针对到自己。」但他会在英继续协助香港民研和评论港事。翻查数据，亲京媒体曾批评香港民研的课题，包括会否在去年的立法会选举中投票，而警方亦曾约谈，民研其后押后发布最后一期的民意调查结果，上月更因进行有关「俄乌战争」的民调而被警方国安处约谈。

特首不评论 《华邮》指政治推动自我审查

行政长官林郑月娥今早出席会议前被问及外国记者会暂停颁发人权新闻奖和再有学者离港时表示，《基本法》赋予港人享有新闻自由，相关情况间或引起个别人士担忧，对于记者提问的个别例子，她没有甚么特别评论，前者应由涉事组织作答，后者则反映不同人士可以自由进出香港，这也是《基本法》赋予的权利。不过，美国《华盛顿邮报》则认为，暂停人权新闻奖事件反映香港日益紧张的政治环境推动各机构自我审查。

至于自1995年举办的人权新闻奖，今年因国际特赦组织去年退出香港和香港记者协会退办而只有香港外国记者会主办，一众评审已评选各类别的得奖作品，并打算在5月3日世界新闻自由日的前后举行颁奖礼，但外记会主席瑞凯德(Keith Richburg)昨午向会员发出公开信，宣布董事会决定暂停发奖，事因在过去两年，香港记者在新的报道「红线」下工作，灰色地带甚阔，会方不欲为此误堕法网。

他又说，该会将继续在港「推动」(promoting)新闻自由，但近期的事态发展显然令他们意识到，须改变方法。但他没有交代所谓改变是什么，只是向一众评审及参赛者致歉。

在该会负责人权新闻奖的新闻自由小组成员麦劳林(Timothy McLaughlin)和马天妮(Shibani Mahtani)事后在推特上表示已经请辞，麦劳林对会方如此取消奖项感到愤怒和伤感，直言不会管这叫「暂停」；而身兼人权奖评审的马天妮明言，不同意会方决定，对会方的决定致以最深遗憾。据了解，已有八名小组成员请辞，占该小组成员人数超过一半，其中一人更是外记会董事、任职《华尔街日报》的Dan Strumpf，他在董事会内投票反对暂停发奖决定。

今届是第26届人权新闻奖，但该奖去年被亲京报章批评，指第25届得奖作品有抹黑警队及中央政府之嫌，并质疑身为台湾中央研究院台湾史研究所副研究员的社运学者吴叡人获评论奖的《致一场未完的革命》一文违反煽动罪，引发争议。