香港5月起容海外人士入境 投资基金业吁撤航班因疫停飞机制

香港，新冠防疫，经济

文档照片。2022年3月9日，无人机拍摄的香港爆发疫情期间，从深圳到香港的临时桥梁，用于运输建隔离设施的工人和材料

港府宣布，由5月起，容许非香港居民从海外入境香港，并放宽触发航班停飞的门坎至染疫乘客占全机人数5%，又缩短停飞期至五天。不过，商界对此显然认为不足，成员营运数以十亿计资金的香港投资基金公会调查显示，防疫措施对挽留人才和举办商务活动都造成很大困难，促港府立即取消航班因疫停飞的熔断机制，并尽快就恢复与各地免检疫通关交待路线图。

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曾被誉为国际航空枢纽的香港，因执行「动态清零」政策而实施严谨的防疫措施，令飞机升降量和乘客量恢复得较区内采取「与病毒共存」的城市慢，4月起取消入境限制的新加坡，很快已赶过香港，本月的乘客量约为香港的七至八倍。国际航空运输协会总裁华尔斯(Willie Walsh) 月初形容，严谨措施令人失望，已令香港实质上从全球航空枢纽的地图上消失，日后要恢复亦将十分困难。

港府22日公布，自5月1日起放宽航班镕断机制，把触发停飞门坎由每班来港航机有3名乘客确诊提高至5人，又或是全机乘客总数的5%或以上乘客（以较高者为准）确诊；其次是把航班停飞香港的时间由七日减至五日；另外亦容许非香港居民从海外地区入境香港；抵港后，须在机场进行核酸检测和快速抗原测试。

旅游业界指出，现时的熔断机制太易触发，以致本月头廿二日已有25班航班被要求停飞，新建议是略有进步，但期望港府改用乘客确诊比例作门坎。

事实上，除了作为香港旗舰的国泰航空公司可较快增加从不同地区飞港班次之外，不少航空公司未有因港府放宽熔断机制而实时开设飞港航班，例如英国的维珍航空公司须到9月才有直航机从伦敦飞香港，而英国航空和澳洲航空更迟至10月底才有客机抵港。

防疫专家：熔断机制作用小 两周后可取消

及至昨(25日)天，香港投资基金公会公布访问旗下75间跨国基金投资公司会员的调查结果，指不少跨国资产管理公司的员工已因香港实施严格防疫措施而申请调往其他城市工作，指措施对业内招聘及挽留人才带来负面影响，期望政府提交更具体的通关时间表及进程，以助业内人士更方便安排商业活动；另外，会员亦希望回港人士可安排居家隔离，以及把现时的七天隔离期进一步缩短。

投资基金公会主席邹建雄表示，乐见5月起放宽航班的熔断机制，但仍认为机制是庞大「绊脚石」，窒碍个人及商业行程，对航班、酒店及商业活动时间安排均有连带影响。他又说，现时新加坡、伦敦、纽约等地的防疫措施均较香港宽松，如果香港希望保持竞争力，必须与其他金融城市进出自由度看齐，否则临

时前往其他地方工作的人员可能因为驻港工作带来不确定性而选择永久离开。 该会行政总裁黄王慈明亦透露，基金业界对熔断机制甚有意见，认为只是惩罚乘客，期望能够尽早全面取消相关机制。

另一方面，香港大学感染及传染病中心总监何栢良昨在电台节目中表示，航班熔断机制现时的实际预防作用很小，若能加快推高疫苗接种率和预防病毒从检疫酒店流入小区，熔断机制便可暂停。港府防疫专家孔繁毅亦在电台节目称，假如疫情在未来两周没有反弹，可考虑放宽航班熔断机制，甚至取消。