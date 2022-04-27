香港艺人曾江在尖沙咀防疫酒店房间内去世 死因待确定

香港/新冠疫情/社会

综合多方消息显示，当地时间4月27日中午12时许，香港尖沙嘴弥敦道19号九龙酒店，警方接获酒店职员指，一名年老男住客昏迷房内，身体冰冷，救护员接报到场，经检查证实男事主明显死亡，警员身穿保护服进入酒店调查，正联络事主亲友了解其身体状况。据了解，死者为87岁的香港著名演员曾江，上址为指定检疫酒店，警方正在调查其死因。

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据《明报》报导，曾江周一（25日）自己一个人由新加坡返港，入住九龙酒店，昨天（26日）新冠病毒快测呈阴性。今早（27日）卫生署人员巡查时，发现曾江所住的酒店房间无人应门，酒店职员开门时，发现曾江昏迷在房间内，救护员到场证实他当场死亡。

据了解，曾江26日晚曾与女儿通电。周三卫生署人员巡查时无人应门，叫酒店职员开门，发现曾江昏迷在房间内始揭发悲剧。《东网》记者第一时间致电曾江太太焦姣，她身边人回覆：“曾太太现在没有空。”然后便匆匆收线。

曾江1934年9月2日生于香港，籍贯广东中山，香港影视演员。1955年，曾江出演电影《同龄鸟》男主角初涉影视圈，后赴美国柏克莱加州大学修建筑学。1964年出演《大马戏团》男主角正式出道，1972年起参加电视演出，1983年因饰演《射雕英雄传》中黄药师一角而为中国大陆观众所熟悉。

1987年从《英雄本色》开始在吴宇森的一系列江湖电影中扮演各种配角。1999年出演《血仍未冷》、《安娜与国王》，2001年出演《尖峰时刻2》，2002年出演《007之择日而亡》 ，在好莱坞电影中频频出镜。

1993年起与香港话剧团开始合作，2007年凭《德龄与慈禧》荣禄一角荣获第十六届香港舞台剧奖最佳男配角。2012年4月获第31届香港电影金像奖“最佳男配角”提名。2015年4月19日，曾江凭《窃听风云3》获第34届香港电影金像奖最佳男配角奖。