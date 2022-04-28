资深演员曾江倒毙检疫酒店 容长者家居隔离声响起

香港/新冠防疫

2022年4月27日，香港从影60年的资深演员曾江，被发现倒毙于检疫酒店房间内，死因仍未确定，终年87岁。曾江从年轻拍戏到老，是影坛常青树。（网络图片）

纵横影视圈逾60年的资深演员曾江，被发现倒毙于检疫酒店房间内，死因仍未确定，但其亲友透露，他死前曾因「心口痛」让家人送药至酒店，但药品只能交至接待处，未知曾江最后有否拿到药。事件触发防疫专家和立法会议员均认为，长者或有照顾需要人士应有人陪同或家居隔离。

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终年87岁的曾江，早前独自前往新加坡和马来西亚度假，星期一（25日）回港后入住尖沙嘴九龙酒店隔离检疫，酒店人员昨(27日)早在卫生署同意下开门后发现，曾江已经离世。据曾江前妻邓拱璧向传媒透露，本身有风湿病和「三高」(高血压、高血脂、高血糖)的曾江，前晚曾致电女儿曾慕雪，表示「心口痛」，女婿随即将相关药物送到酒店，要求职员代为送上房间；其后，曾江表示肚子饿，女婿亦曾联络酒店，希望酒店送食物到房间。但她不清楚职员有否将药物和食物送到房间。到了昨晨，女儿致电曾江，但电话无人接听；女儿随即联络酒店职员上房拍门，但拍门逾十分钟也无人应门，家人于是着职员开门了解情况，但职员拒绝，表示要先请示卫生署，最后卫生署通知职员开门，但进入房间后发现曾江已经没有气息。

职员则向警方表示，住客当时已身体冰冷；救护员接报到场亦证实，事主明显死亡。警方把案件列作尸体发现案处理，死者死因有待验尸确定。据了解，曾江离世与武汉肺炎疫情无关，因为他前日的测试呈阴性。

事件引发公众对长者从海外返港须独自在酒店隔离的风险问题，香港大学微生物学系临床副教授兼感染及传染病中心总监何柏良今早在电台节目中表示，长者独自隔离容易错失黄金抢救期，其中一个解决方向是让有需要者家居隔离，何况港府现时已有工具监察家居隔离的合规进行，且香港正朝着「(回)复(正)常」发展，应该弹性处理有需要人士的家居隔离要求。老人科专科医生畲达明则补充，除了容许长者居家检疫，亦可批准在港亲属入住酒店陪伴和照顾长者。他又建议长者外出旅游时多备常服药物，以免因防疫措施有变而缺乏足够药物。立法会议员葛佩帆亦支持当局考虑让长者及长期病患进行家居隔离，在此之前，当局应善用颈挂式平安钟等科技设备，方便入住隔离酒店的长者求救。

原名曾贯一的演员曾江，18岁时获胞妹林翠推荐首度参演国语片《同林鸟》，但他这套踏足影圈的敲门砖反应一般，于是按计划赴美攻读建筑，回港后从事建筑设计三年后，重投影圈怀抱，在上世纪六十年代的粤语片全盛时期参演过百出电影，其后更影视双栖，一直活跃至今。近期代表作有《寒战II》及《窃听风云》系列等，他更凭《窃听风云3》于2015年首度夺得香港电影金像最佳男配角奖。他是少数有份在九十年代后便参演荷里活电影的香港演员，包括《新铁金刚之不日杀机》、《安娜与国王》、《艺伎回忆录》等。