格吕克兹蔓：《时代革命》拷问法国人 自由需付出代价

香港/法国

入选戛纳电影节介绍香港民众抗争活动的纪录片《时代革命》从四月一号起陆续在全球23个国家同时上映，4月28日晚间巴黎市中心沙特莱电影院放映场汇聚了数百名观众，他们中有许多亚洲人面孔，他们是流亡或者旅居在法国的香港人以及居住在法国的台湾人，台湾驻巴黎代表吴志中大使就是其中之一。

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在影片放映结束之后，主办方组织了一次讨论会，法国欧洲议会议员拉斐尔·格吕克滋蔓（Raphaël Glucksmann），人权组织保护卫士组织 （Safeguard Defenders）驻法国的代表罗拉 ·哈塞（ Laura Harth）等是讨论会的嘉宾。

一位在场的法国观众向参加讨论的香港代表询问欧洲以及法国应该如何才能够援助港人，对此，出席会议的年轻的香港代表绝望地表示，对上述问题无法回答，因为根据香港目前实施的国安法，倘若她对此发表意见，就将不得不承受后果，而她的父母都在香港，她现在每年都必须回香港。

当被问道欧洲以及法国如何才能够抵制来自中国的压力时，法国欧洲议员拉斐尔·格吕克兹蔓表示：“正如我们在电影中所看到的那样，影片中唯一一个反对香港人示威抗议的是一个西方的生意人，他可能是美国人，或者英国人，这部影片告诉我们，在一个自由亦如空气一样的国家，人们对自由已经不再意识到，这同香港，同台湾绝然不同，台湾的年轻人知道自由来之不易。今天欧洲民主的一大问题是，除了我们的政界精英的腐败问题之外，还在于公民本身，我们今天是否还同样如此珍惜自由与民主，并且愿意为此付出代价/。这一点，我们从俄乌战争中就可见一斑，战争已经延续了两个多月，欧洲议会已经通过五十多个议案，但是，欧盟国家却依然每天向俄罗斯支付八亿欧元购买天然气与石油，尽管这场战争正在威胁欧洲自己的自由，但我们却无法放弃自己的一点点舒适来捍卫我们的自由。这是今天我们必须面对的真正的威胁。同样，正如在对待俄罗斯战争问题上一样，只要欧洲还存在类似德国前总理施罗德这样的为了利益而为专制体制服务的政客，象他这样的人在欧洲有数十个，数百个，同样，为中国服务的政客也是数目相当。如果我们在中国攻打台湾之前首先清除欧盟境内的中国说客，这将意义重大。所以，如果我们要同专制体制抗衡的话，我们必须首先清除自己国家内部的唯利是图的为独裁体制服务的人，也就是必须展开大规模的严厉的清除贪污腐败的活动，否则我们就无力应对普京，也无法应对习近平。“

保护卫士组织驻法国的代表罗拉 ·哈塞（ Laura Harth）在会上警告说，今天涉及到人权问题，只要事不关己，许多人都对此都不敢兴趣，这是一个十分严重的问题。而香港民众的抗争说明自由民主并不仅仅是西方的价值，而是全世界民众都可以追求的普世价值，这也是维吾尔人所面对的问题。

组织影片放映活动的法国观点周刊亚洲部记者Jérémie André Florès在会上表示对香港外国记者会（FCCHK）停颁人权新闻奖表示作为曾经的成员深感耻辱。他认为香港外国记者会领导临阵脱逃，在香港苹果日报被彻底摧毁，在黎智英等人身陷囹圄的今天，作为受到自己国家保护的外国记者，本应站在捍卫香港新闻自由的前沿。