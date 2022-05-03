受累国安法 香港新闻自由排名148 跌幅史上最大 无国界忧削投资信心

香港/新闻自由

世界新聞自由狀況惡化，由中国掌控的香港，去年的新闻自由排名大跌至148名，较前年遽跌68位，是该组织订定指数以来，香港的最大跌幅，亦是今次报告内跌幅最大的地区。

今天是世界新闻自由日，但言论自由组织「无国界记者」的调查发现，新闻自由情况剧烈恶化，这在政府欲彻底掌控信息的亚太区更是如此，由中国掌控的香港，去年的新闻自由排名大跌至148名，较前年遽跌68位，是该组织订定指数以来，香港的最大跌幅，亦是今次报告内跌幅最大的地区。相反，收紧对港政策的中国，排名则微升两位到175位。

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面对香港有13名现职或前新闻工作者因被指触犯《港区国安法》或殖民地年代严苛的煽动罪而被羁押的情况下，准下任特首李家超仍然重申，香港已有新闻自由，毋须谈「捍卫」二字；不过，以法国为基地的「无国界记者」今(3日)早发表的最新新闻自由指数显示的却是另一图像。根据该组织调查180个国家或地区在2021年的新闻自由情况显示，香港只有41.64分，排名148位，级别亦由五级中的第三级下降一级至「状况艰难」。

香港以致各国的评分，是按新的五大范畴及其下的117条子问题的情况评分，在「政治脉络」、「法律架构」、「经济脉络」、「社会文化脉络」及包括记者身心和职业安全的「安全性」等五个评分范畴中，香港只有「社会文化脉络」的评分合格，有57.45分，其余四个范畴均低于50分，最差的是包括记者身心和职业安全的「安全性」评分，只有31.78分；次差是包括政府经济限制和广告主限制在内的「经济脉络」评分，次好的法律架构得42.58分。

「无国界记者」以中国掌控的「半自治区」来形容香港，该组织东亚办事处代表艾玮昂接受本台访问时则以「恐怖」来形容香港这次历史上的最大跌幅，他指出，最大问题是《港区国安法》的落实，港府明显在去年频密地以国安法为武器，打击记者、传媒和新闻自由，以致尽管特首林郑月娥像机器般重复指香港有新闻自由，但记者却出现逃亡潮。他估计，如果不是因为武汉肺炎的防疫措施及相关影响，记者外逃的情况会更严重。

香港的国际金融中心地位有赖本地的信息自由，但艾玮昂称，香港难再称是区域信息中心，若他是投资者，他不会到一个信息由政府控制而令人失去信息信心的地方投资。

他又说，香港新闻自由急速恶化不单是香港的损失，亦是中国人的可怖损失，因为不少中国人曾记望中国的新闻自由可以像香港般好起来，现在这理想已经幻灭，香港的新闻自由与中国内地城市无异。

台湾排名38 新西兰防护机制具参考性

另一方面，掌控香港的中国，新闻自由排名微升两位至175位，评分有25.17分，级别则维持在最差一级的「状况恶劣」；五大范畴中，中国以社会文化的得分最高，有33.3分，最差的则是「安全性」，只有15.84分。

两岸三地中，新闻自由度最大的是台湾，它以74.08的评分排在全球第38位，较前年上升五位。在五大评分范畴中，与中国相反，台湾得分最高的，是记者「安全性」，有87.02分；最差的则是经济脉络，有51.88分。艾玮昂解释，台湾排名上升，主要是因为其他国家或地区的表现转差，部分是因为评分细则的改变，例如排名一向与台湾相若的南韩，今次较台湾低六位，是因为台湾的网络霸凌较南韩少。

根据排名，新闻最自由的五个国家依次为挪威(评分92.65分)、丹麦、瑞典、爱沙尼亚及芬兰(88.42分)；至于新闻自由情况最差的五个国家，依次是北韩(13.92分)、非洲的厄立特里亚、中东的伊朗、土库曼及缅甸(25.03分)。

无国界的报告指出，北韩在新闻自由榜敬陪末座，原因之一与亚太区的结构性问题有关，就是政府采取彻底掌控信息的政策，而中国则持续于海内外扩展其信息控制模式，香港因此成为是次指数排名下跌最多的地区。

报告同时指出，不少地区的新闻自由恶化，但排名第11位的新西兰，却发展出抵御政治和经济影响力的防护机制，成为亚太区的新闻自由典范：而蒙古(第90名)、不丹(第33名)和东帝汶(第17名)等地的新闻自由亦为巩固新兴民主政体发挥重要作用。

在全球新闻自由表现最糟的10国中,缅甸(第176名)于2021年2月的政变使其新闻自由水平倒退10年,而中国、土库曼(第177名)、伊朗(第178名)、厄立特里亚(第179名)与北韩(第180名)的名次同样敬陪末座。