陈仪深改口：台湾主权地位曾经未定但经「有效自决」后已定

台湾/大陆

台湾前总统马英九日前质疑，国史馆主办的旧金山和约及中日合约生效七十周年研讨会，馆长与立法院长竟公然宣扬台湾地位未定论，民进党政府等于自己带头否定对台湾统治的合法性，呼吁蔡英文应出面导正。

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面对批评，深绿独派背景的国史馆馆长陈仪深2日在立法院答询时试图转圜说，这是误会，台湾地位曾经未定，但现在已定，透过国会改选和总统直选等「有效自决」的方式，已确立了台湾主权地位。

针对所谓透过「有效自决」的方式，已经确立了台湾主权地位。国民党立委陈以信质询追问，「有效自决是怎么来的？这个决定为什么在国际法上有效？」陈仪深答复说，这是国民主权的行使。陈以信强调，中华民国主权一直都存在，只是大小或变化，你怎么能说当时的中华民国主权跟现在的不一样？并质问说，难道1996年投票给李登辉就代表住民自决吗？

世人皆知，台湾在1945年日本战败后归还中国，但台湾独派现在主张，国民政府自1945从日本手里接手台湾，直到1996年总统直选这51年来，台湾地位都未定，总统直选后，台湾地位才确定，主权则归属台湾2300万人。

台湾外交部今天(3日)出面表示，蔡总统去年国庆演说已经明确阐释，从1949年中华民国立足台湾以来，已经经历72年，政治从威权到民主、社会从一元到多元，一步一脚印，成就了今天「中华民国台湾」崭新的样貌。