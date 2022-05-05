一周两宗 染疫男子隔离期间死亡

香港/新冠疫情

2022年5月4日，香港再有一名59岁男子在竹篙湾隔离期间昏迷，送院后不治。死者属长期病患者，为何被送往竹篙湾隔离仍是一个谜。(资料图片)

继资深演员曾江在检疫期间因病逝世后不足一星期，香港再有一名59岁男子在竹篙湾隔离期间昏迷，送院后不治。不过，当局未能解释为何这名长期病患者没有按一般安排送往医院隔离。

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香港昨(4日)午公布，新增武汉肺炎个案313宗，再多3人死亡，令死亡人数增至9328人，当中9115人在第五波疫情期间离世，而昨天一名新增死者是在竹篙湾隔离期间死亡。

警方资料显示，星期日(1日)下午接报，指一名在竹篙湾隔离中心接受隔离的长期病患者与家人失去联络，遂通知中心职员，职员巡查后发现，男子昏迷倒卧床上，送北医院抢救后证实不治，警方将案件列作送院时死亡案件处理。

医院管理局昨公布该死亡个案时指出，死者上月28日染疫，本身患有高血压、糖尿病、肾衰竭、心衰竭及睡眠窒息症，四年前曾接受肾脏移植手术。该局总行政经理李立业表示，男子送抵医院时已没有心跳，注射5剂强心针仍返魂乏术，个案会转交死因裁判官跟进。

卫生署卫生防护中心传染病处首席医生欧家荣昨午在记者会上没有回应死者有否申报病史，只是重申现有机制，即分流染疫者时会考虑患者健康状况、年纪等，亦会审视是否适宜进行家居隔离；一般而言，不适合家居隔离者会送往小区隔离设施，需长期照顾者则将送往暂托中心。他又说，医管局没参与病人入住隔离设施的程序，日后若有政府部门要求局方评估患者病史，该局愿意配合。

另外，负责竹篙湾管理的民众安全服务队则只是表示，事发当日早上送早餐时无人求助，而在之前一日下午，曾应其家属要求，把药转交死者。

医疗卫生界立法会议员林哲玄表示，高风险患者不适宜独自送往小区隔离中心，他个人不会把心衰竭病人送往竹篙湾，但现有资料难以判断当局安排是否合理，建议当局公布详情，释除公众疑虑。