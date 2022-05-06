网台主持「杰斯」众筹助学认煽动 协议不起诉其助手

香港/政治

发起众筹以资助在台湾的香港反修例运动参与者读书而被羁押一年零三个月的网台主持「杰斯」(原名尹耀升)，与控方达成认罪协议，在他承认一项串谋煽动罪和三项洗黑钱罪后，控方将不起诉涉及他及其女助理利宝丽的余下六项控罪。国安法指定法官郭伟健将案押后至8月听取答辩，其间，尹耀升须继续还柙，利宝丽则获准保释，而她早前被警方冻结的户口亦可获解冻。

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「杰斯」是第一个因节目言行而被警方以《港区国安法》拘捕的传媒人，当局2020年11月指他涉嫌「以金钱或者其他财物资助他人分裂国家」及「处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产」（俗称「洗黑钱」） 而将他夫妇二人和女助理拘捕，众筹及相关人士户口均被冻结。他一度获得保释，去年2月，控告他的分裂罪被改为四项「作出具煽动意图的作为」罪，他随即被还柙至今。

案件昨(5日)午在区域法院提讯，现年52岁尹耀升被控干犯一项串谋作具意图煽动行为罪，以及四项作出具煽动意图的行为的交替性控罪；另外，他又被控干犯五项洗黑钱罪，涉款逾1100万港元，当中两项控罪同时控告他及其助理利宝丽。控方在庭上透露，控辩双方达成认罪协商，尹耀升拟承认一项串谋煽动罪，即在前年2至11月主持、制作、发布及上载一个网上节目，意图引起憎恨或藐视中央及港府，或激起对其离叛的言论；另外，尹耀升又会承认三项洗黑钱罪。

控方称，若尹耀升认罪并同意控方之后申请的没收令，余下六罪将存档法庭，不作起诉。此外，另一被告利宝丽同意没收令后，她面临全部两项洗黑钱罪亦不予起诉，辩方表示确认，并指知悉警方稍后会通知银行，解冻与本案不相关的利宝丽户口。

「杰斯」是香港网络电台D100的节目主持人，2020年2月发起「千个爸妈，台湾助学」众筹计划，资助受2019年社会运动影响的港青在台湾读书及生活，传统亲京媒体《文汇报》同月撰文炮轰杰斯，指该计划为「助养潜逃到台湾的黑魔」。同年11月下旬，警方国安处拘捕杰斯等三人。当时仍未被捕的民主党前立法会议员林卓廷狠批警方打压民间众筹，以截断民主派人士资金来源；美国国务院副发言人布朗（Cale Brown）对事件表示「深切关注」，指这是中共及其香港代理人侵犯人权和新闻自由又一例子。

根据保安局数字，自《港区国安法》2020年中生效至今年3月底，共有175人因国安罪行被捕，当中六成半人被控，8人完成审讯，全被定罪。但警方自去年起不时以尘封逾半世纪的煽动罪控告发表批评港府和政策者，至今已有约三十人或公司因煽动相关罪行被捕。