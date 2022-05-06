获奖港官涉嫌参与卖淫活动被捕

香港/政治

香港警方在一项捣破卖淫集团行动中拘捕五人，当中包括一名中层官员，多家传媒引述消息指，被捕官员为沙田民政事务助理专员林方达，他涉嫌为集团租用酒店房间营运卖淫活动，警方正调查他与卖淫集团的关系，现获准保释候查。

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案中其余四名被捕人为三男一女，包括集团男女主脑，他们分别报称是钢琴老师、模特儿、销售员及地盘工人，被指涉嫌控制他人卖淫、依靠他人卖淫收入为生等罪名被扣查。

根据警方昨(5 日)晚发出的消息，重案组人员在前日起的一连两日行动中，于多区拘捕四男一女，年龄介乎 27 至 42 岁之间，涉嫌「容许所管辖之处所用作卖淫活动」的 30 岁姓林男子获准保释，须于本月中旬向警方报到。消息指，警方调查时发现，代集团租用酒店房间的登记人姓林，费用亦由其信用卡支付，追查下发现林为政务官。据了解，不法集团为了长期租用酒店房间而不被追查，会借用高尚职业人士或背景清白者租房，至于林在卖淫集团中的角色，仍有待深入调查。

当被查问沙田民政事务助理专员林方达是否涉及卖淫活动被捕时，民政事务总署发言人表示，正了解事件。而《明报》曾致电林的手机，一名男子接听及听完问题后，随即挂上电话。

翻查数据显示，2014 年大学毕业的林方达，曾在不同部门工作，2019 年后在负责了解民情的民政事务处工作至今，作为沙田民政事务助理专员，他需要不时出席区议会会议，以及与区议员及地方团体联系，但任内曾发生争议性事件，在 2020 年 2 月一次区议会交通及运输委员会会议上被指「拉队走人」。根据会议纪录，林方达指会议已进行 2.5 小时、超出原定时间，先行离开，其余部门代表亦先行离席。时任委员会主席容溟舟指仍有讨论事项，对官员离席表示遗憾。李方达其后获 2021 年行政长官公共服务奖，表扬他在应对疫情及相关工作的贡献。