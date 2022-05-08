武官李家超「当选」特首 适时推国安23条立法 评论料香港将失金融中心地位

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经北京改写规则的香港特首选举今日结束，被视为会忠诚执行北京路线的「惟一」候选人李家超毫无悬念以高票当选，成为首位出身及服务警队的特首。而他高达99.16%的得票率，亦可与中国人大会议媲美。时事评论员刘锐绍向本台表示，这反映北京模式已主导香港事务，而以北京视政权安全

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经北京改写规则的香港特首选举今日结束，被视为会忠诚执行北京路线的「惟一」候选人李家超毫无悬念以高票当选，成为首位出身及服务警队的特首。而他高达99.16%的得票率，亦可与中国人大会议媲美。时事评论员刘锐绍向本台表示，这反映北京模式已主导香港事务，而以北京视政权安全为重中之重的情况下，香港的国际金融中心地位将会在「艰难中逐渐失去」。

李家超为北京属意人选，可从新华社在他「等额当选」后十多分钟便以快讯形式报道他当选香港特别行政区第六任行政长官得见。该社更在他当选后大半小时发表评论员文章，指今年是香港回归中国25周年，际此百年变局叠加世纪疫情，特首选举的举行具有十分重要的意义，期望新的治港团队团结各方为民办实事，维护国家主权、安全、发展利益，保持香港繁荣稳定。 香港新一届特首选举今(8日)早举行，作为选民的选举委员会，名额有1500人，但由于个别选委身分重复，故此选民实际上只有1461人。而今早前往披票的选委有1428人，投票率是97.74%；而李家超作为惟一候选人，有1416人投票支持他，不支持他的有8人。未知是否因为候选只有一位，是次选举没有像过往五届一样，以公开「唱票」的方式显示其得票情况。

李家超未有放宽国际商旅往来计划 误把香港称国家

李家超当选后会见传媒时表示，首要工作是筹组管治班子，上任百日的优先工作目标是增加房屋供应；至于如何打开实行抗疫「清零」而堵住的商界对外联系，他未有提出具体计划；相反，就禁止颠覆分裂和与外国政治组织联系的《基本法》第23条立法工作，他却表明「必定会做」，将与团队研究，适时推进。至于同样是《基本法》订明的普选目标，与之相关的政治改革，李家超重申，不是港府优先处理项目。

港府曾于2003年尝试立法落实《基本法》第23条，但在香港约一成人口上街抗议，指为侵害人权之后，港府搁置草案。其后一直未能再次提出，而北京政府为香港订立的《港区国安法》，虽已包含颠覆、分裂等罪行，但保安局声言会继续研究23条的立法工作，且会加强反间谍和限制与外国政治组织联系的条文。

这位发言时「先国家、后香港」的下任特首，发言不够三分钟便讲错说话，在声称必然「忠诚地、坚毅地」肩负服务「国家、香港、人民」的历史使命后，竟然误把香港称为国家，事后亦没有更正。另外，当他回答如何庆祝今天的母亲节时，又口误地说成庆祝圣诞节，但他实时知错并更正。

刘锐绍：北京直接管治香港 国际金融中心地位料渐失

熟悉中国事务的时事评论员刘锐绍向本台指出，北京近年的治港手法已由间接代理人改为直接管治，而今次的选举亦反映北京模式已主导或控制香港事务，北京和官方希望藉李家超高票当选彰显他是万众归心，有强大凝聚力，一如中央领导人在地方人大选举中必然是高票或全票当选一样，但香港民间却视「惟一」候选人为贬辞，「无得拣」。

他又说，北京选择李家超而不是曾有机会的财政司长陈茂波，反映北京考虑香港作用时，是以香港作为「国家安全包装的政权安全」为重，深怕国际社会透过香港影响中国。作为北京挑选的治港人，李必然绝无异心或对北京有异议，否则一定「坐唔稳」。而以中央领导人以政权安全为主的情况下，政策对香港造成损失并非北京高度重视之事。

刘锐绍续称，这种港人治港必然会令香港作为国际金融中心的地位「在艰难中逐渐失去」，因为香港现时的金融地位倚赖中国资金和期望在港赚取丰厚利润的跨国企业，但随着中国经济放缓，资金经港外移的数量便会减少，香港对外资的吸引力亦告减弱。他警告，莫说现时的在港美资公司数目已大减两成多至1000家左右，事实上，金融业的收缩或打击可以是一下子便出现。 一向拒绝让家人涉入选举工程的李家超，在当选后破例邀请妻子林丽婵上台，指今天适逢母亲节，献花以表达对太太支持他的谢意。但除此之外，便不让太太多做任何事，甚至是记者要求李太就丈夫当选谈谈感受，也被李家超主动代答，指香港仍有潜在破坏力量，故不想家人参加其选举工程，期望他们不需因其工作有所顾虑，这是任何一位丈夫和父亲都会做的事。谈及感谢妻子的支持时，一向作风硬朗不多言的李家超，声音哽咽。

现年64岁的李家超，中学毕业后便加入警队，服务三十多年后，官至副警务处长，于2012年加入前特首梁振英的问责班子，成为副保安局长，五年后升为保安局局长，是香港回归后首位警察出身的保安局长。他于去年6月接任港府第二把手的政务司长一职，成为香港历史上首位警察出身的司长，现时更成为首位警察出身的特首。坊间一直盛传，他在2019年反对修订逃犯条例期间支持警队大力镇压示威者，成功反「黑暴」，是他获北京属意的契机。