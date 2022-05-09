今非昔比：未见外国祝贺李家超成香港新特首 只余欧盟骂声和台湾警诫

香港/政治

与过往历届香港特首当选后不同，「武官」李家超以北京惟一属意人选而成为候任香港特首后，西方国家送上的，不是祝贺，而是忽视或批评，台湾更敦促他停止损害香港的自由和人权。两名学者和评论员均认为，这是西方国家评估香港已在迈向民主化方面止步、从而轻忽香港的表现，而政治学者陈家洛更认为，西方亦可能想藉此警示香港，若要西方自由伙伴改观，须在新闻自由、政治权利和通关方面有积极动作。

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本台翻查资料发现，香港过往五届候任特首当选后，美国和英国政府均有祝贺，台湾和欧盟香港办事处则是近两、三届有发贺辞，内文除了祝贺，亦对推动与香港合作发展善颂善祷，即使是面对否认自己是中共地下党员的梁振英亦不例外，美国主管东亚和太平洋事务的时任助理国务卿坎贝尔(Kurt Campbell)便曾在 2012 年祝贺梁当选时说，美国期望与香港扩阔贸易与其他联系，亦期望香港继续向 2017 年完全普选的目标迈进。而到了现任特首林郑月娥在 2017 年 3月当选时，时任美国驻香港总领事唐伟康(Kurt Tong)、时任英国驻港澳总领事贺恩德（Andrew Heyn）、欧盟香港办事处及台湾大陆委员会均有发声明或在脸书上祝贺她当选，期望双方继续合作。

不过，在李家超昨(8 日)天在一千多名选举委员会成员支持下成为新一届的候任香港特首后，至今天中午的一天内，英美政府均没有向他祝贺，相反，欧盟外交和安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell Fontelles）批评有关「选择」过程是进一步瓦解「一国两制」原则(见本台另一则报道)；而台湾则发出警剔。

在回应李家超成为新一届香港特首的声明中，台湾陆委会呼吁他应多多倾听及响应民意，尊重港人追求民主的权利，并停止伤害香港自由人权。对于台港关系，陆委会说，台湾长期秉持互惠原则，以人民福祉为优先，推动台港关系发展，未来亦将秉持一贯立场，持续推动台港各领域有序交流。

学者：西方对香港有新分析 誓打击国际地位

对于西方国家一改过往祝贺新任特首的做法，身兼香港中文大学历史系客席教授的中国事务评论员林和立向本台表示，这明显反映西方国家认为这只是北京钦点一个候选人，没必要表态；此外，这亦是西方认为香港不再向民主化发展、无可救药的表现，他重申，香港已被西方社会报废(write off)。

至于欧盟对李家超被选为新任特首的批评，林和立认为具有重要意义，因为相比美国，欧盟与中国的关系更好，但在俄乌战事后，欧盟对中国的戒心增加，亦更为敢言，有关表态反映对华态度更强硬。而香港浸会大学政治及国际关系学系副教授陈家洛则形容，欧盟反应正常，因为对西方国家而言，刚过去的特首选举是一场假选举，根本是不会看或轻视这种不合格的所谓选举。他举例北韩领导人金正恩亦以 99%的超高票数当选，但大家只会报以会心微笑。

陈家洛又说，英美等国不祝贺新任候任特首，亦反映国际社会对「一国两制」下的香港有新的分析，认为西方民主发展方式已在香港止步，李获胜只是中共一个干部，毫无特别，不值一哂，香港已失去其在中国的独特地位，这实在是对香港的国际地位的一大打击。

他认为，这亦可能是西方发出的警示，就是如果李家超希望西方自由伙伴改观，便须在新闻自由、政治权利和对国际放宽通关等议题上采取积极动作；否则，李家超将难以落实他想唱好香港故事的承诺。对内方面，陈家洛认为，中国领导人习近平选择领军镇压 2019 年反修例风波的时任保安局长李家超作为下任特首，明显是放弃修补已撕裂的香港社会，把确保其领导人之位的地缘政治看得更重，他估计，北京日后可能会继续巩固只占香港三成选民、两成总人口的建制人士支持，并打压余下港人作为治港手法，要重提民主自由，只能在习近平年代之后。

现年 64 岁的李家超，中学毕业后即投身警队，服务警队三十多年后加入政治问责班子，并升为保安局长，在经历反修例运动、《港区国安法》制定后，升为政务司长，不足一年，便在上月 6 日辞职，参选香港特首。