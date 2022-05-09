受俄乌战争影响排挤自走炮车产能制造商BAE致函台湾否认

台湾/美国

台湾军方四月下旬接获美国国务院通知，说因为俄乌战争的影响，造成军火生产线排挤，美国无法依当初承诺的军售案，对台湾提供40辆M109A6新型155公厘自走炮车。不过今天传出最新消息，这款自走炮车的制造商BAE致函台湾表示，没有生产线壅塞的问题，BAE早就把台湾要购买的这批武器纳入了生产计划。

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美国这项对台军售案，是拜登政府在去年八月间，透过国防安全合作局(DSCA)公开宣布的，内容包括M109A6新型155公厘自走炮车40辆；弹药车20辆；救济车5辆；先进野战炮兵战术信息系统一套等，总价7亿5千万美元。是拜登总统上任后宣布的第一项对台军售案。

但四月下旬，美国国务院通知台湾军方，说因为受到俄乌战争影响，造成军火生产线排挤，美国无法依当初的承诺，卖这批武器给台湾。

今天最新消息显示，美国推翻原计划真正的原因，和俄乌战争根本扯不上关系。

这款炮车的制造商BAE最近致函台湾表示，没有产线壅塞的问题，因为BAE早就在军售案完成知会国会的程序后，就把这项对台军售纳入生产计划中，只要美国军方跟该公司签署合约，BAE有足够的产能，配合台湾的需求如期交货。

既然厂商能够如期交货，美国为什么反悔，还编了个「俄乌战争」的谎言呢？

据指出，美方去年就透过管道，明白要求台湾主动撤案，原因是，沙特阿拉伯也不买这款自走炮，台湾成为单一购买方之后，价格会很贵；加上美军也减少了采购，未来的零附件取得，会有补给问题。但因为全案已知会美国国会，台湾国防部也已经编列预算，一切如箭在弦上，台湾要求给个说法，美国国务院于是透过美国在台协会回函给台湾国防部，提出俄乌战争的理由，导致生产线排挤，必须要到2026年之后才能交货，让台湾知难而退。

据了解，这项军售案在美国完成知会国会的程序后，美军其实一直没有跟自走炮的制造商BAE签约，军售案喊卡的消息曝光后，BAE才了解，美国军方迟不签约的原因并非台湾不买，而是美方告诉台湾因生产线壅塞会导致延宕。由于事关商誉，担心造成既有客户紧张，BAE才致函台湾自清，说明他们的生产线其实有能力如期交货。