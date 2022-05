平行时空：中港传媒唱好特首选举 林郑月娥称圆满「爱国者治港」体制

香港/政治

在西方社会或忽视或批评「武官」李家超以北京惟一属意人选而成为候任香港特首之际,中港传媒和中国驻港机构则高度评价他高票当选,任重道远。而特首林郑月娥今(9 日)早与这位将于 7 月 1 日宣誓为新特首的接班人讨论如何尽快交接和讨论政府架构重组事宜后亦强调,昨天的选举圆满建立「爱国者治港」的政治体制,可雁保「一国两制」行稳致远和香港长期繁荣稳定。

一如以往,「两办」(国务院港澳事务办公室和中央人民政府驻香港特别行政区联络办公室的简称)和外交部驻港公署昨在选举结果公布后便分别发表祝贺声明,指李以 99.16%得票率当选特首,反映香港社会的高度认同和肯定以及团结一心,相信李家超会带领香港开启香港「由治及兴」的新篇章。

不同的是,2020 年中北京在港成立的驻港国家安全公署亦发出贺文。根据中通社发布的公署声明,该署祝贺李家超高票当选,并指这次选举标志着「爱国者治港」原则进一步贯彻落实,是新选举制度的成功实践,必将为香港实现长治久安和长远发展提供有力支撑。公署相信,新一任特首及管治团队定能团结带领香港贯彻「一国两制」方针,「统筹发展与安全」,在新起点上谱写出良政善治新篇章。

传媒方面,继中国官方新华社昨天迅速发出李家超当选的新闻和评论员文章之后,中共党媒《人民日报》今天亦在头版发布李高票当选的消息和评论员文章,在题为《”爱国者治港”新实践 选贤举能开新篇》的评论员文章中,该报指李当选有利香港巩固由乱到治的局面和实现良政善治,对维护香港长期繁荣稳定,意义重大。另外,《人民日报》海外版的评论员文章亦有雷同论调,并指今次选举展现出良好气氛,不再有泛政治化表演,告别对抗撕裂和攻击抹黑。

香港本地主流传媒今天亦全以特首选举结果为头条新闻报道,绝大部分肯定这个被西方媒体视为中国钦点或北京选择的所谓选举,例如《星岛日报》的标题是《李家超高票当选 创特首战双高纪录》、《信报》是《李家超 1416 票当选99%支持新高》、《经济日报》的标题是《李家超 1416 票当选 优先处理土地房屋》、《成报》是《李家超高票当选特首 启动组班 广纳贤能》;至于由中联办旗下企业经济支持的左派报章亦是用辞正面,例如《大公报》的头条新闻标题是《李家超高票当选 带领香港开新篇》、《文汇报》是《李家超九成九支持率当选忠诚坚毅担历史使命》、《商报》是《李家超高票当选 誓言带领市民同开新篇》。

报道较为多元和用字中性的有《明报》和英文《南华早报》,前者的头条标题是《李家超当选宣言:守住法治 坚持底线思维 未提人权自由 学者料国安成施政重点》,后者则以李家超等额当选后誓言带领香港开新篇为重点,标题是《JohnLee vows to undertake ‘historic mission’ and start ‘new chapter’ for Hong Kong as hewins chief executive election uncontested》。相反,不少主要西方传媒报道李家超成为新候任特首时,都避用「选举」一词,并多用「选择」来点明性质,这与有关媒体过往报道香港特首选举时情况类似,只是用辞更为负面。例如美国《纽约时报》的标题是《北京的人在香港继承了一个被驯服的城市》(“Beijing’s Man in Hong Kong Inherits a Tamed City”),《华尔街日报》、《金融时报》、彭博社则形容李家超获确认(confirm)为下任特首;法新社则以《前保安首长李家超获授(anointed)为香港下任领袖》为题发出报道。