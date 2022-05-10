前美领和卜睿哲建议检讨涉李家超的制裁名单

中国，香港，美国，特首选举，制裁

2022年4月6日，警察出身的香港政务司司长李家超出席新闻发布会。李家超被视为是北京指定的唯一参选特首候选人，应轻松“当选”无虞。

名列美国制裁名单的候任特首李家超，上月被美国科网巨擘谷哥属下的youtube关闭频道，引发对李家超日后能否与国际联系等关注。美国亚洲事务专家卜睿哲（Richard Bush）建议适时检讨已实施近两年的中港官员制裁名单；而现已转投私营顾问集团的美国前驻港总领事唐伟康（Kurt Tong）则向《明报》表示，美国可藉明年主办亚太经合组织峰会之机，把李家超暂时甚至永久剔除于制裁名单之外。

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根据《明报》报道，曾参与1992年《美国—香港政策法》起草工作的华府智库

布鲁金斯学会资深研究员卜睿哲上月在美国一间大学的讲座上指出，香港有变

成另一个中国城市之虞，但美国难以改变有关情况，建议拜登政府适时检讨前

总统特朗普政府因应香港人权状况而制订的制裁名单和被叫停的美港协议，以

争取达致一些目标。

有关制裁自2020年中《港区国安法》生效后由美国分批发出，时任特首林郑月

娥和保安局长李家超均在制裁名单上，其后，两人未有到访外国的消息。而美

国明年作为亚太经合组织（APEC）峰会东道国，会否邀请一向以独立经济体领

导人出席的香港特首出席顿成疑问。现为策略顾问集团亚洲集团(Asia Group)合

伙人的美国前驻港澳总领事唐伟康接受该报书面访问时表示，若美国拒绝李家

超出席，中国可能视之为违背容许中国、香港特区及「中华台北」出席亚太峰

会的约定，中方有可能抵制峰会。

他续称，若此，可能会严重影响中美关系，问题可能比美国拒绝俄罗斯总统普

京出席更大。唐伟康认为，若美国最终决定邀请李家超出席峰会，自会向李发

出签证，而该签证本身便享有外交豁免权。

另外，唐伟康昨(9日)接受彭博通讯社视频访问时指出，专注安全事务的李家超

班是不谙经济和金融事务，但会尝试解决一些问题，甚至是向北京争取香港与

国际接轨，但北京未必会同意，预料明年亦难以通关。