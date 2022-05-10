美国务院更新美台关系网页 删除「台湾是中国的一部分」

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美国国务院日前更新网站上的美台关系现况，将对台六项保证纳入其「一中政策」，并删除「台湾是中国的一部分」、「美国不支持台独」等字句。台湾外交部今天说，美国相关政策没有改变。中国学者则称，美方在不断「掏空」其一中政策。

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据中央社报道，美国国务院5日大幅更新网站上的美台关系现况描述成果清单（Fact Sheet），移除「台湾是中国的一部分」、「美国不支持台独」等用语，新增「基于台湾关系法、美中三公报和六项保证的长期『一个中国』政策」；对此，美国国务院发言人表示，美国的一个中国政策没有改变。

报道续称，台湾外交部今天10日举行例行记者会，发言人欧江安亦回应指出，美国相关政策没有改变，拜登政府上台后恪守台湾关系法与六项保证，对台承诺坚若盘石，美方不断结合印太盟邦与相关伙伴，展现对于台湾海峡和平稳定的重视。

欧江安表示，政府会持续强化自我防卫能力，与坚定维护台湾民主自由制度的决心，同时深化与美国等理念相近国家的合作，共同捍卫以规则为基础的国际秩序，促进台湾海峡与整体区域的和平稳定繁荣。

据了解，美国国务院定期更新与各国与地区关系现况。2018年的旧有版本主要依据台湾关系法与美中三公报说明美台关系；而在5月5日的更新版本中，焦点更侧重美台关系现况，确认台湾是领先民主政体与科技重镇，是美国在印太地区的重要伙伴。

针对美国国务院官网最新对台美关系表述，删除了「台湾是中国一部分」、「不支持台湾独立」等字句，中国学者信强表示，美方在不断「掏空」其一中政策，未来美台实质关系还会提高。

中央社援引环球时报报导，复旦大学美国研究中心副主任信强表示，美国政策表述上的变化体现了华盛顿对台政策的调整，删除「不支持台独」对中方来说是一次「大倒退」，这正在不断「掏空」美国一个中国政策的实质性内容。

他表示，在官方表述上的改变意味着美国未来会在不支持「台独」上继续弱化、甚至不会再公开强调这一立场，更不会在实际政策层面上体现出来。同时，美国对于一个中国原则以及「台湾是中国的一部分」的表述也将越来越弱化。