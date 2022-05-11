包括陈日君何韵诗在内的612基金五名信託人全部被捕

香港/政治

已停止运作的612人道支援基金信託人、前岭南大学文化研究系客席副教授许宝强，5月10日离港时在机场被捕，被指涉违反《国安法》中的勾结外国势力罪。其余四名基金信託人，包括香港前枢机主教陈日君、大律师吴霭仪、歌手何韵诗，以及仍然在服刑的前立法会议员何秀兰，今日亦同被拘捕。

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许宝强5月10日原定离开香港前往欧洲，担任大学访问学者，但在机场被捕，消息指涉嫌勾结外国势力。

陈日君枢机已年届90岁，他一直公开表态支持民主运动，自2019年后他不时前往法庭旁听社运案件和探监。何韵诗和吴霭仪则同为已停运的《立场新闻》前董事，去年12月曾被捕，之后获准保释。何秀兰因2019年3宗涉及游行集结案及前年六四集会案，目前正在狱中服刑。

许宝强曾在岭南大学文化研究系任客席副教授，去年9月与大学校方结束合约，惟校方拒透露完约原因；他亦是流动共学教室创办人。

612 人道支援基金于2019年6月15日成立，旨在为反送中运动中受伤、被捕或有关人士，提供人道支援的基金，包括医疗、心理／精神，法律及其他有关援助。去年8月，612基金宣布因真普联短期内结束，基金因没有银行户口而要停止运作。期后警务处国安处表示，正就612基金展开调查，指它们涉嫌违反香港国安法，并向612基金发出“提交物料令”，要求基金及真普联提交基金来源及捐款人资料等。

香港法官：指控"外国代理人"不用说明为谁工作

另据法新社报道，香港法院周三裁定，检察官可以将一年一度的天安门守夜活动的组织者定为 "外国代理人"，而不必说明他们被控为谁工作。

这一决定是出于对国家安全的考虑，但检察官说这使得他们很难在审判前准备辩护。

30年来，现已解散的香港支联会每年都举行守夜活动，纪念1989年北京天安门广场镇压事件的受害者。

自2020年北京为应对2019年的重大民主抗议活动而实施的国家安全法以来，这些纪念活动被禁止。 当局以 "煽动颠覆 "这一国家安全罪起诉支联会，命令其交出多年来有关其成员、财务和海外联系的数据。

为了证明这一要求的合理性，警方指责支联会为 "外国代理人 "工作，这种说法与中国政府声称天安门抗议活动是由外国势力而非民众运动煽动的说法相类似。拒绝遵守这一要求导致该组织的五名领导人于去年被捕，其中包括该组织的副主席邹幸彤。在预审听证会上，辩护律师要求检察官澄清他们被指控为谁工作。

但地方法官彼得-劳（Peter Law）周三表示：， "全面披露所有文件无疑会导致严重损害......国家安全。"

邹幸彤辩护律师阿尔伯特-黄（Albert Wong）说，透明度是必要的，因为法庭将不得不在审判中确定支联会是否真的是外国代理人。黄先生警告说，警方可以 "给任何人贴上空白的外国特工标签"，而无需提供证据。但地方法官支持检方，允许他们扣留证据。

包括邹幸彤女士在内的三名支联会成员的审判将于7月13日开始。