视频：美南加州台裔教会枪击案凶嫌确定为台湾移民

美国南加州橘郡一台湾基督长老教会5月16日枪击案凶嫌的身份似乎最终明确，嫌犯周文伟是在台湾出生的侨民，而非事发第一时间当地警方宣布的“中国大陆“侨民。枪击案造成现场台湾侨民1人丧生，5人受伤。橘郡检察长及警长均根据当时掌握的现场线索，肯定这是一次政治动机的枪杀事件，嫌犯显然对台湾、对台湾人充满仇恨。欢迎点击视频，了解详情。

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美南加州台裔教会枪击案凶嫌仇恨台湾人 2022年5月16日，美国南加州橘郡一台湾基督教长老会发生枪击案，现场台湾侨民1人丧生，5人受伤。 AP - Jae C. Hong

根据目前媒体获得的消息，嫌犯为现年68岁的周文伟。1953年于台湾出生。据台湾中央社报道，可能由于护照上出生地注明为“Republic of China”，半个世纪前，台湾侨民赴美国移民的官方文件上的出生地，往往标注为“中国”，由此一度给警方确认周文伟身份带来困扰。

据台湾中央社报道，周文伟在90年代曾一度在台湾屏东技术学院生活应用科学系担任讲师，后来因病假之后未复职上班，被校方以旷职为由，不再续聘。

根据橘郡警方陆续通报的消息，周文伟在美国拉斯维加斯担任驳岸工作，精密筹划了这次“政治动机”的枪击行动。台海两岸几年来日益紧张的政治关系更加深了他对台湾人的仇恨。警方认为他蓄意将台湾社团以及这家代表台湾社团的教会作为袭击目标。

16日的枪击事件中，台裔医师郑达志与凶手对峙，不幸中弹丧生。橘郡警长称郑达志为英雄，认为没有他的阻挡，现场可能会有更多伤亡。

周文伟已被警方拘捕。