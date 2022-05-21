台湾作家高翊峰的《泡沫战争》参与FICEP「文学之夜」

台湾文学/法国

「巴黎外国文化中心论坛」今天（5月21日）下午3点将于巴黎爱尔兰文化中心举办一场来自17个国家作家的文学盛会：「2022年文学之夜」活动。在这场别开生面的文学庆典中，据法国台湾文化中心（巴文中心）表示，台湾作家高翊峰在文化部推荐下与会，并介绍作品《泡沫战争》法文版 La guerre des bulles，这部长篇小说背后隐喻残酷的政治与台湾社会现实，将带给欧洲读者一个混杂现实与幻想、独特的世界。

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「文学之夜」(La nuit de la litérature)是由「巴黎外国文化中心论坛」(FICEP，Forum des Instituts Culturels Etrangers à Paris)主办，前两年因疫情改为在线，今年重新推出实体活动。

本届「文学之夜」共有台湾、德国、奥地利、意大利等17个国家参与，除了邀请作家逐一上台以法文或自身母语读诵作品，现场另有音乐演奏，可惜周边并设有签书、购书和交换书籍区域。

参与这项盛会的台湾客家籍作家、电视编剧、导演高翊峰，其首部作品《家，这个牢笼》，是全客语写作，书写在台客家族群的家庭与文化生态。2011年，出版了首部长篇小说《幻舱》，后续又再创作《泡沫战争》、《2069》。2018年亦曾受邀參加法國南特烏托邦科幻文學節（Les Utopiales）出席座談會。

今天，高翊峰亦将在文学之夜的活动上亲自朗诵《泡沫战争》法文版的片段。该书的故事穿梭于虚幻与现实之间，从构思到完成费时三年，在2014年出版时凑巧碰到台湾的「三一八学运」，一群大学生不满政府处理两岸经贸关系的方式而占领立法院。高翊峰曾在接受台湾联合文学专访时说，他觉得孩童攻占小区，和学生攻占国会不一样，但是三一八学运对他的震撼还是很大，而且基本上一虚一实两个故事对抗的都是大人世界的「无效」。不少书评因此评论本书既是「寓言」，也是「预言」。

法国Mirobole出版社2017年发行《泡沫战争》译本，并以「尖锐的社会讽刺和诗意的反乌托邦」来形容这部作品，盛赞它是「当代版的《苍蝇王》，用令人不安的敏锐度质问统领者与被统领者之间的关系」。高翊峰表示，《泡沫战争》中的孩童首领高丁的名字，其实就是挪用《苍蝇王》作者「威廉．高汀」的名字。

身为成立于2002年FICEP创始会员的巴文中心，历来积极于法语区推展台湾文学，每年推荐台湾作家参与「文学之夜」活动，近年已引介陈育虹《我告诉过你》、罗智成《梦中边陲》诗选集和纪大伟《珍珠》短篇小说集。本年引介高翊峰的长篇著作《泡沫战争》，希望让外国读者深入体会台湾多元丰富的文学面貌。