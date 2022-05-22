台湾未获WHA邀请马英九呼吁蔡英文恢复两岸协商重建互信方为根本

台湾/世卫年会

第75届世界卫生大会(WHA)今天在瑞士日内瓦召开，台湾前总统马英九表示，台湾迄今尚未收到出席的邀请函，让他心中百感交集，他呼吁蔡英文，恢复两岸协商，重建互信，才是根本之道。

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马英九表示，蔡政府说没收到邀请函是因为中共打压，但为什么在他任内，从2009年开始，台湾就可以年年参加WHA？甚至在2016年5月蔡英文上任后，台湾还能参加最后一次，因为邀请函的收信人是他所派任的卫生署长。

马英九说，蔡政府相信美国会帮台湾，但2020年，当台湾的邦交国提出邀请台湾以观察员身分出席WHA的议案时，当时的美国国务卿蓬佩奥竟表示「美国不适合参加联署」而拒绝，令人错愕。他说，在台湾最需要出席WHA时，美国却以国家利益为由拒绝。

马英九也说，他任内能够年年出席WHA的原因很简单，就是两岸有互信。从过去20年的经验来看，只靠国际友人是不够的，两岸一定要直接协商；他强调，蔡英文总统上任后断绝两岸联系，能否藉这次机会恢复协商，是能否参加WHA的关键。

台湾总统蔡英文今天则以录像方式为「海外侨界赴日内瓦声援推动台湾参与世界卫生大会活动」致词指出，积极贡献国际医疗公卫的台湾，不应该被排除在WHA之外。全球防疫体系的完整，不应该因为单一国家的政治干预，造成破口。

她说，去年，包括美国日本等超过40个国家以及欧盟，以多元方式表达支持台湾参与WHA。这股来自国际社会的支持声浪应该被正视。台湾先进的医疗卫生成就和能力，一定能为维护全球健康，带来强劲的力量。尤其，现在是全球面对疫情发展的关键阶段，台湾的参与更是不可或缺。

中国大陆外交部发言人汪文斌昨天表示，台湾参加国际组织活动必须按照一个中国原则处理，到目前为止已有将近90个国家以专门致函世界卫生组织(WHO)等方式，表明坚持一个中国原则，反对台湾参加WHA的立场。

WHA召开前，美国在台协会连续几天透过脸书发声，呼吁世界卫生组织邀请台湾以观察员的身分参加第75届WHA；今天再度发文表示，当今这种前所未见的健康威胁，需要密切的国际合作，应让台湾在以解决问题为导向的讨论中分享专业经验。

日本驻台代表泉裕泰今天也透过脸书表示，世界逐渐开始与新冠病毒共存，但当新的传染病出现时，必须活用这些经验和教训；对应国际卫生保健课题，不应遗留台湾，为使台湾的知识见解与国际社会共享，日方将继续支持台湾以观察员身份参与世界卫生大会。