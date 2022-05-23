是否邀台湾参与？WHA全会今将展开二对二辩论

台湾/世卫组织

新冠疫情以来，已经连续两年举行在线会议的世界卫生大会(WHA)今年首度以实体方式在日内瓦召开，昨晚WHA总务委员会已先就「邀请台湾以观察员身分出席」的提案进行了闭门讨论，并向全会提出建议；今天(23)上午全会开议后，预料将展开正反双方的二对二辩论，以决定这项提案是否获准排入大会的议程。

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台湾的友邦贝里斯等13个WHO会员国五月间分别致函世界卫生组织秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）正式提出「邀请台湾以观察员身分出席WHA」的提案。

提案内容指出，WHO的基本目标是确保并推动全人类的健康与福祉，有鉴于COVID-19这场人类悲剧与全球公卫危机，「台湾处理疫情爆发的经验与专业，对于建构后疫情复苏的全球努力将具有价值」。

提案国对于台湾「作为国际社会的独立成员，以及许多世卫成员国际人道救助的提供者，却无法被完整纳入所有世卫技术会议、机制与活动内」表达关切。因此呼吁世卫意识到，「只有当『世界良善力量』的台湾能直接参与国际社会共同努力，世卫『健康平权』的终极目标才能达成」。

官网显示，几乎台湾所有的友邦，都已经登记将在世卫大会中发言，预料将会在大会中支持台湾。

英国政府网站昨天公布新闻稿表示，英国在台办事处、美国在台协会、澳洲驻台办事处、加拿大驻台北贸易办事处，以及日本台湾交流协会，携手重申支持台湾有意义参与世界卫生组织工作，并以观察员身分参与世界卫生大会。不排除这些国家可能也会在会中发言。

此外，台湾外交部与卫福部共同策划的行动宣达团，仍积极争取和各国前往日内瓦参加WHA的卫生首长私下举行双边会谈，并透过周边活动，宣传台湾参与世界卫生组织理念。

立陶宛卫生部今天在官方推特发文，证实台湾卫福部次长李丽芬已经与立陶宛卫生部长杜尔基思会谈。贴文指出，杜尔基思与李丽芬不仅讨论未来在健康领域可能的合作议题，彼此并同意，台湾与立陶宛的合作将促进一个更健康也更友善的人类社会。