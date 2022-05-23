有反修例被捕纪录书商被拒参与香港书展 疑有政治审查

香港/政治

香港书展将于7月20日起，一连七天举行，但在详情公布前便发生政治审查疑云。一名因反对修订逃犯条例风波受伤及被捕的书商，今年突然被书展主办方无故取消参展资格。书商杨子俊质疑主办方是《港区国安法》下的政治审查，对被视为出版自由寒暑表的书展造成阴影，对香港出版自由造成寒蝉效应。他正筹划另起炉灶，举办香港人书展，期望打破官方一言堂的局面，但成事机会难料。

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去年书展是《港区国安法》生效后第一个香港书展，主办的贸易发长局副总裁周启良当时表明，书展是一个自由开放的平台，大会并无预先审查书籍机制，但相信展商会因应个人理解的界线作出调整。次文化堂社长彭志铭其后披露，不少书商达成共识，不会放置及售卖可能违反国安法的书籍，亦有书商而自我审查。

及至今年，出现出版商被拒参展事件。被取消参展资格的，是过去曾两度参展的山道文化。创办人之一的杨子俊上周在社交平台表示，自2019年起已两度参展的山道文化，今年初申请参展，其间两次被通知选择位置的日子因技术理由推迟，最后在本月16日发出通知，取消他们的参展资格，没有解释，只说会退回按金。

在2019年6月12日立法会冲突中怀疑被警方催泪弹击中右眼的教师杨子俊猜测，事件可能与他个人因参与反修例运动被警方拘捕，并控以两项参与非法集结罪有关；另一原因可能与其摊位去年是书展内少有售卖香港社会政治题材书籍有关。他强调，虽有团体举报称，山道有三本书籍涉嫌违反国安法，但警方其后到场检查后指，有关书籍并无问题，而贸发局给他们发出的信件，亦只是通知有人投诉，并无任何警告或违规成份。他质疑，若贸发局因为他们曾售卖与官方口径不同的政治议题书籍而取消他们的参展资格，自然不会有其他书商会再出版与官方立场不同的政治书籍，既造成寒蝉效应，亦影响出版和言论自由。

山道去年书展被举报的三本书，分别是讲述元朗7．21事件的《元朗黑夜》、《逆权教师》及《如水赴壑──香港历史与意识之流》。前两本书曾遭《文汇报》点名批评为美化暴力。

杨子俊和曾任香港中小企书刊业商会副会长的出被商彭志铭均敦促贸发局交代山道文化被取消参展的原因，以免引发其他参展商的疑虑，从而激化寒蝉效应，这在自由社会中是不应发生的。

反修例示威者或支持者被官方或法定机构割席已不是第一次，本身是歌手、人道支持反修例示威者的「6.12」基金信托人的何韵诗，去年9月便在演唱会前一星期，接获香港艺术中心通知，以触犯场地租借合约为由，取消其租场，但并无交代何韵诗违反了合约那些内容。

由法定机构贸易发展局主办的香港书展，自1990年起每年7月在湾仔会议展览中心举行，是亚洲最大型的书展之一，每年吸引约一百万人次入场，去年的入场人次稍跌，只有83万多人次入场。