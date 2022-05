欧盟报告指香港已转向独裁

香港/政治

一向被视为「没民主、有自由」的香港,被欧盟最新的香港年报形容是「已转向独裁主义」。年报指出,中国治港的「一国两制」方针去年继续备受破坏,《港区国安法》的实施、选举制度被颠覆、新闻自由萎缩,以至亲民主的公民组织解散,在在说明有效政治反对声音已经湮没独裁主义。

港府强烈反对欧盟报告的「无端批评和不实评论」,重申去年的立法会选举公平包容、国安法尊重人权、司法独立稳如盘石,以及传媒环境蓬勃依然。发言人再次敦促欧盟停止借香港事务干预中国内政。

欧洲联盟委员会及欧洲联盟外交与安全政策高级代表上周五(20日)发表《2021年香港年度报告》,指中国承诺可获保障至2047年的高度自治和人权自由去年继续被逐步破坏,国安法实施的影响亦远超预期,由55名民主派人士去年初被大举拘捕开始,香港已转向独裁主义(Hong Kong has taken an authoritarian turn):大部分民主派政治人物不是入狱、便是流亡海外,约有30名海外人士据报被执法当局追缉;超过五十个公民社会组织解散,部分国际组织关闭其香港办事处;国安法涵盖罪行之广泛和罚则之严苛令人严重关注,而法例亦已对一直受到保障的人权自由产生寒蝉效应,媒体、学术界及公民社会的自我审查持续增加。

报告指出,民主派区议员被当局以宣誓条例褫夺席位,经彻底改革的立法会选举最终只有一名自称「非建制派」当选,可说已废掉了反对派。报告又罗列数据指出,涉及反修例示威被捕者超过一万人,当中不乏年轻人;至去年底,因国安法被捕人士合共有162人,包括社运人士、立法会议员、记者及学者,99人被起诉,而漫长的审前羁押亦十分令人关注。报告提及,种种政治转变令香港出现移民潮。

尽管如此,报告强调,香港和欧盟的商贸联系坚实,双边贸易总额达到305亿欧元,按年上升2.5%;当中七成属欧洲入口香港货值,令欧盟成为继中国、台湾之后、香港的第三大贸易伙伴。不过,港府的「清零」抗疫方针亦大大影响在港企业,更引起外界对港国际枢纽地位的质疑。

欧盟自1997年香港回归中国开始,每年发表一份报告,留意香港在「一国两制」方针下的政经发展,今年是第24份年报。