欧盟报告指香港已转向独裁

香港/政治

一向被视为「没民主、有自由」的香港，被欧盟最新的香港年报形容是「已转向独裁主义」。年报指出，中国治港的「一国两制」方针去年继续备受破坏，《港区国安法》的实施、选举制度被颠覆、新闻自由萎缩，以至亲民主的公民组织解散，在在说明有效政治反对声音已经湮没独裁主义。

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港府强烈反对欧盟报告的「无端批评和不实评论」，重申去年的立法会选举公平包容、国安法尊重人权、司法独立稳如盘石，以及传媒环境蓬勃依然。发言人再次敦促欧盟停止借香港事务干预中国内政。

欧洲联盟委员会及欧洲联盟外交与安全政策高级代表上周五(20日)发表《2021年香港年度报告》，指中国承诺可获保障至2047年的高度自治和人权自由去年继续被逐步破坏，国安法实施的影响亦远超预期，由55名民主派人士去年初被大举拘捕开始，香港已转向独裁主义(Hong Kong has taken an authoritarian turn)：大部分民主派政治人物不是入狱、便是流亡海外，约有30名海外人士据报被执法当局追缉；超过五十个公民社会组织解散，部分国际组织关闭其香港办事处；国安法涵盖罪行之广泛和罚则之严苛令人严重关注，而法例亦已对一直受到保障的人权自由产生寒蝉效应，媒体、学术界及公民社会的自我审查持续增加。

报告指出，民主派区议员被当局以宣誓条例褫夺席位，经彻底改革的立法会选举最终只有一名自称「非建制派」当选，可说已废掉了反对派。报告又罗列数据指出，涉及反修例示威被捕者超过一万人，当中不乏年轻人；至去年底，因国安法被捕人士合共有162人，包括社运人士、立法会议员、记者及学者，99人被起诉，而漫长的审前羁押亦十分令人关注。报告提及，种种政治转变令香港出现移民潮。

尽管如此，报告强调，香港和欧盟的商贸联系坚实，双边贸易总额达到305亿欧元，按年上升2.5%；当中七成属欧洲入口香港货值，令欧盟成为继中国、台湾之后、香港的第三大贸易伙伴。不过，港府的「清零」抗疫方针亦大大影响在港企业，更引起外界对港国际枢纽地位的质疑。

欧盟自1997年香港回归中国开始，每年发表一份报告，留意香港在「一国两制」方针下的政经发展，今年是第24份年报。