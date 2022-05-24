中国在WHA强调联大2758决议 台湾批陈腔滥调刻意曲解

台湾/世卫年会

世界卫生大会（WHA）昨天23日驳回邀请台湾出席会议的提案后，有关中国在会中提出联合国大会第2758号决议，强调多数国家都承认一个中国原则，反对台湾出席WHA。台湾外交部今天24日抨击，这是陈腔滥调，刻意曲解。

广告 继续浏览后续

中国代表昨天在WHA全会的「二对二辩论」中指出，涉台法案没有法理基础，因联合国大会第2758号决议与世卫大会25.1号决议案「都遵循一中原则」。中国代表还说，大会从2017年以来连续5年拒绝涉台提案，反应大势所趋。本届大会开幕前有90多个国家，专门以致函世卫组织的方式支持中方立场。

对此台湾外交部发言人欧江安今天表示，中共政府重弹其「一中原则」等陈腔滥调，刻意曲解联合国大会第2758号决议及WHA第25.1号决议内涵，并将其所谓「一中原则」带入到促进全民健康为福祉的WHO殿堂。

她指出，中国在声称高度重视台湾人民健康福祉的同时，无所不用其极阻挠台湾参与 WHO及WHA，甚至用「以疫谋独」的政治语言抹黑台湾对全球的防疫贡献；中方掩耳盗铃的行径，凸显中共以政治凌驾人民健康，罔顾人民福祉的恶劣本质。

对于WHA最终仍决定驳回，不将提案列入议程，台湾外交部表示，中国一再以政治凌驾全球卫生安全的公共利益，损及台湾人民健康人权的相关作法，外交部无法接受。只有台湾的民选政府才能在世界卫生组织及其他国际组织代表台湾2350万人民；台湾人民的健康人权由台湾的政府负责守护，中国政府无权、也没有能力代劳。

台湾外交部说，外交部将更坚定与友邦及理念相近国家密切合作，携手应处疫情及疫后复苏的各种挑战，持续不断努力争取以观察员身分出席WHA，并常态性参与WHO所有会议、活动与机制。

有媒体质疑，挺台的美国和欧洲各国为何没有在全会中表态？台湾外交部说，圣文森、贝里斯、史瓦帝尼及吐瓦鲁四个友邦分别在总务委员会及全会中，为台湾与中方进行二对二辩论。

另外在全会总讨论中，美国、英国、澳大利亚、法国、德国、加拿大、卢森堡及立陶宛共有八个理念相近国家代表，以及危地马拉与巴拉圭两个友邦为台湾仗义执言，肯定台湾是全球对抗疫情的坚定伙伴，呼吁WHO接纳台湾参与，台湾外交部表示诚挚感谢。